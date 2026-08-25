Nova vida: Após anos longe de Portugal, esta ex-concorrente anuncia mudança drástica

Depois de três anos a viver em Paris, uma conhecida ex-concorrente de reality shows decidiu regressar às origens e começar uma nova fase da sua vida. A jovem está de volta a Portugal, mais concretamente a Barcelos, onde nasceu, e traz consigo um projeto muito especial.

Falamos de Patrícia Carvalho, que participou no Secret Story 8 e, mais tarde, no Desafio Final. A ex-concorrente anunciou o regresso a Portugal através das redes sociais, com o seu próprio negócio na área da moda, o atelier Patrícia Carvalho Couture.

«Depois de tantas perguntas, mensagens e alguma curiosidade, chegou finalmente o momento de oficializar uma mudança muito especial para mim: estou oficialmente de volta a Portugal, mais concretamente a Barcelos, a minha cidade natal», começou por escrever.

A jovem admite que a mudança não significa esquecer os anos vividos em França. «Paris ficará para sempre no meu coração. Foi uma cidade que me deu tanto, que me fez crescer, aprender e viver experiências que vou guardar para sempre com muito carinho», explicou.

Ainda assim, chegou o momento de regressar às raízes. «Há momentos na vida em que sentimos que é tempo de voltar às nossas raízes e dedicar tempo e energia ao que realmente nos faz sentido», afirmou.

É precisamente em Barcelos que Patrícia pretende dar vida ao seu novo projeto. «Regresso para me dedicar de corpo e alma ao projeto mais especial a que alguma vez me entreguei», revelou, descrevendo-o como um sonho construído ao longo de meses de trabalho e dedicação.

O regresso a Portugal permitirá também uma maior proximidade com os clientes. «Agora com mais proximidade, com um atendimento personalizado e, finalmente, com a possibilidade de vos receber pessoalmente no meu espaço e de vos apresentar a minha primeira coleção de uma forma ainda mais especial», contou.

Visivelmente feliz com esta nova etapa, Patrícia Carvalho não esconde a emoção por estar novamente na sua terra natal: «Estou muito feliz por estar de volta a casa.»

A antiga concorrente terminou a publicação deixando a promessa de que há mais novidades a caminho: «E ainda mais feliz por poder partilhar este novo capítulo convosco e receber-vos aqui. Não percam os próximos episódios.»

Depois de três anos em Paris, Patrícia Carvalho vira assim a página e aposta num projeto próprio, regressando a Barcelos para concretizar um sonho ligado à moda.