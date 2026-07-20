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Cinco anos de luta, lágrimas e um milagre: Ex-concorrente do Big Brother tem finalmente o filho nos braços

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Cinco anos de luta, lágrimas e um milagre: Ex-concorrente do Big Brother tem finalmente o filho nos braços - Big Brother
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Após cinco anos de tentativas e um percurso marcado pela fertilização in vitro, Patrícia Leitte celebrou o nascimento do filho, Isaac Lucca.

Patrícia Leitte vive um dos momentos mais felizes da sua vida. A ex-participante do Big Brother Brasil deu as boas-vindas ao pequeno Isaac Lucca, fruto da relação com o médico Lucas Teixeira, depois de um longo caminho marcado por desafios e muita perseverança.

A chegada do bebé acontece após cinco anos de tentativas para engravidar. Ao longo desse período, Patrícia recorreu à fertilização in vitro (FIV), enfrentou uma primeira tentativa sem sucesso e viveu ainda a dor de um aborto espontâneo em 2023. Apesar das dificuldades, nunca desistiu do sonho de aumentar a família. 

Isaac nasceu no dia 17 de julho, com 3,644 quilos e 51,5 centímetros. Emocionada, a ex-BBB resumiu o momento com poucas palavras: «Só chorando emocionada, que alegria. Um sonho de cinco anos.»

Patrícia, que já é mãe de David, de 20 anos, partilhou vários momentos da gravidez nas redes sociais, onde falou abertamente sobre o processo de fertilidade e procurou dar esperança a outras mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar. Agora, celebra finalmente a concretização de um sonho pelo qual esperou durante meia década.

Veja o momento emocionante:

Temas: Patrícia Leitte Isaac

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