BB2022: Patrícia Silva co-protagonizou o momento mais tenso. Recorde a discussão com Tatiana, que levou colegas a separá-las

Acaba de estrear o «Big Brother - Desafio Final». Uma edição muito especial que reúne os nomes mais marcantes das últimas edições do Reality show, num programa que promete emoções fortes e ânimos ao rubro.

Patrícia Silva, ex-concorrente do «Big Brother 2022», que estreou nesse mesmo ano, é apresentada como uma das concorrentes desta nova edição. A propósito da sua entrada agora, recordamos o momento mais tenso desta temporada, protagonizado precisamente por si e por Tatiana Boa Nova.

As duas concorrentes envolveram-se numa forte discussão, que obrigou à intervenção dos colegas para as separar. O conflito aconteceu devido a uma alegada rasteira provocada por Catarina Severiano a Miguel Vicente. Patrícia defendeu o colega e Tatiana não gostou, gerando-se o caos entre as duas.

Tudo começou quando o Big Brother pediu aos concorrentes para se sentarem por duplas. Miguel Vicente estava a dormir e foi acordado por Catarina Severiano, mas não gostou da forma como isso aconteceu, gerando-se a primeira discórdia da noite.

Após uma troca acesa de palavras, Catarina estica o pé, enquanto Miguel passa e é acusada de lhe pregar uma rasteira e também um pontapé. A concorrente defende-se das acusações e nega que tenha feito algo propositado, mas é interrompida por outra colega, que estava atenta à situação.

Falamos de Patrícia Silva que prontamente diz que viu tudo e acusa também Catarina de ter pregado a tal rasteira e ter esticado o pé propositadamente. Os colegas ainda tentam travar a sua intervenção, sem sucesso.

Não aguentando mais a cena, Tatiana Boa Nova intervém e defende Catarina Severiano, dizendo que não houve qualquer rasteira, nem pontapé, que teria sido sem querer. Patrícia não concorda e as duas envolvem-se numa forte discussão, com os ânimos bastante exaltados.

«Não deu pontapé nenhum, qual é o problema?», diz Tatiana. «Eu vi», responde Patrícia. «Viste, mas guarda para ti. Vieste para aqui fazer o que? (...) tu queres é conflito, canal, não te vou dar a partir de agora», atira. Patrícia não a deixa sem resposta: «Tens de ter mais atenção com a boca».

Completamente exaltada e a ser agarrada pelos colegas Tatiana riposta: «Não tenho de ter cuidado, porque no momento em que eu sair daqui, saio bem. Agora, deixar de te dizer coisas, não vou!». O conflito só termina com Tatiana no confessionário, depois de muito bate boca.