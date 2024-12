Após desistir duas vezes, Patrícia Silva voltava a entrar num Desafio Final? A resposta é surpreendente!

Patrícia arrepende-se de ter desistido do «Big Brother»: «Muito honestamente...»

Patrícia Silva entrou no Big Brother 2022 e no Big Brother - Desafio Final 2024 e desistiu em ambos.

Agora, a ex-concorrente garante que tem «outra visão» e não iria fazer o mesmo.

Patrícia Silva participou no Big Brother 2022 em conjunto com a filha, Jéssica Silva. A ex-concorrente acabou por desistir do programa dias após a expulsão da filha.

Em 2024, Patrícia voltou a entrar, desta vez num Desafio Final, e voltou a desistir por não se identificar com as pessoas da edição.

Esta sexta-feira, as duas concorrentes estiveram no programa «Dois às 10» da TVI e recordaram a experiência no Big Brother.

Jéssica deixou claro que não voltava a entrar, já Patrícia, apesar de ter desistido duas vezes, garante que agora seria diferente.

«Eras pessoa para entrar num Desafio Final?», questionou Cláudio Ramos. «Era. Sei que isto agora parece muito bonito dizer que não iria desistir, mas tenho outra visão», respondeu Patrícia.

A ex-concorrente referiu que não desistiu por estar «esgotada, nem cansada», mas sim porque «tinha medo da minha reação, se calhar não ia responder da melhor forma e tenho consciência que é para parar, saber sair de cena».