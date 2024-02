A ferver! Bruno Savate e Patrícia Silva entram em confronto e trocam acusações: «Muito cuidadinho...». Saiba tudo aqui

No Big Brother – Desafio Final, durante a manhã desta terça-feira, dia 13 de fevereiro, Bruno Savate e Patrícia Silva entraram num aceso confronto com trocas de acusações de ambas as partes.

Em conversa com Ana Barbosa, Bruno Savate acusou Patrícia de ser ingrata. «Está sempre agressiva a Patrícia. Só lhe disse que é ingrata. A Patrícia é muito ingrata porque já lhe fiz muitas coisas aqui boas, já ajudei muito a Patrícia», atirou.

Enquanto cumpria a tarefa semanal, Patrícia Silva reagiu à provocação: «Estás à espera do quê? Que eu digam ‘amém’ contigo? Estás enganado meu menino. Tem muito cuidadinho, não estás a falar com quem pensas que estás a falar. Eu a ti não te devo nada».

«Algures no tempo eu fui criticada por ser a amiga traiçoeira e tu agora estás a ver se conseguias fazer. Não te admito, tem mas é muito tento na língua que eu não sou igual a ti. A ti não te devo nada», alertou Patrícia.

O clima continua tenso entre os concorrentes. «Vais ter de ter muito cuidado da forma como falas para mim. Tu és falso contigo próprio quando tu finges que acreditas naquilo que estás a dizer e és muito fraquinho de argumentos, falas por cima das pessoas e viras as costas».

«Tem respeito por mim, estou-te a dizer mesmo a sério, não me faltes ao respeito , não te admito meu menino que me comeces a chamar nomes sem fundamento», rematou.