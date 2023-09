Big Brother: O PSP Paulo Sousa faz sucesso fora da casa. Veja as fotos sensuais!

Big Brother 2023: Paulo Sousa é namorado de uma conhecida cantora portuguesa. Veja as fotos apaixonadas!

Paulo Sousa: o PSP do Big Brother que arrasa no Instagram

A edição do Big Brother estreou este domingo e conta com concorrentes surpreendentes. Um deles é Paulo Sousa, agente da PSP há mais de 25 anos. Esteve 24 anos no Corpo de Intervenção e agora está numa Unidade Especial. ​

Contudo, Paulo Sousa, de 48 anos, fez uma pausa na sua carreira e meteu uma licença sem vencimento para entrar na casa mais vigiada do país.

Esta ação levou a um comunicado da parte da PSP: «O Agente Principal Paulo Sousa, pertencente ao efetivo da Unidade Especial de Polícia, encontra-se na situação de licença sem remuneração de curta duração, pelo período de 360 dias, desde o dia 4 de setembro de 2023».

«O polícia em questão não se encontra no ativo, não estando a desempenhar quaisquer funções de cariz operacional ou administrativo», lê-se ainda na mesma nota.

Nas redes sociais, Paulo Sousa, que mantém uma relação amorosa com a cantora Rita Catita, das Bombocas, partilha fotografias em que revela uma forma física invejável. Percorra a galeria de fotografias e veja as imagens!