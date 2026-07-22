Comoveu o País com a perda da filha. Semanas depois volta a arrepiar: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Duas semanas depois de ter partilhado um dos momentos mais dolorosos da sua vida, um conhecido ex-concorrente, voltou às redes sociais para agradecer o carinho recebido e fazer uma reflexão profundamente emotiva sobre o luto que continua a viver.

As palavras, marcadas pela dor e pela vulnerabilidade, voltaram a comover milhares de pessoas. Depois de anunciar a perda da filha, ainda durante a gravidez, o antigo concorrente do Big Brother confessou que, apesar do apoio recebido, o sofrimento permanece e que a vida jamais voltará a ser igual.

Trata-se de Paulo Sousa, que utilizou o Instagram para agradecer todas as mensagens enviadas por familiares, amigos e até por pessoas desconhecidas: "Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens que recebemos nestas últimas duas semanas.", começou por escrever.

O ex-concorrente revelou que muitas das palavras de conforto chegaram de pais e mães que já passaram pela mesma tragédia, algo que lhe trouxe algum alento neste período particularmente difícil: "Sentir que não estamos sozinhos tem sido um enorme conforto."

Paulo explicou ainda que estas duas semanas foram vividas de forma resguardada, ao lado da companheira, enquanto ambos tentam encontrar forças para enfrentar a perda da pequena Benedita: "Precisávamos desse tempo para viver o nosso luto, em silêncio, junto da memória da nossa querida Benedita."

«Nunca mais serei a mesma pessoa»

Na publicação, Paulo Sousa admite que a dor permanece tão intensa como no primeiro dia e faz uma das confissões mais marcantes do texto: "Também sei que, muito provavelmente, nunca mais serei a mesma pessoa. Uma perda como esta muda-nos para sempre."

O antigo concorrente reconhece que esta tragédia deixou marcas profundas, levando-o a questionar a vida e até a própria fé.

"Dentro de mim existe uma mistura de sentimentos difícil de explicar: uma saudade imensa, uma dor que não passa, muita revolta e muitas perguntas sem resposta. Até a minha fé, que sempre me acompanhou, está hoje envolta em dúvidas."

Ainda assim, Paulo Sousa garante que quer acreditar que, com o passar do tempo, será possível aprender a viver com esta ausência, embora a filha permaneça para sempre presente na sua memória.

"Apesar de tudo, quero acreditar que, com o tempo, conseguiremos aprender a viver com esta ausência. Não a esqueceremos nunca, porque a Benedita fará sempre parte de nós."

A terminar, deixou uma nova mensagem de gratidão a todos aqueles que acompanharam a família neste momento tão difícil: "Todo o carinho que nos demonstraram ficará para sempre guardado na nossa memória. (...) Obrigado, do fundo do coração, por caminharem connosco neste momento tão duro."