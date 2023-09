PSP emite comunicado por causa do concorrente Paulo Sousa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já reagiu à entrada do agente Paulo Sousa na edição do Big Brother, que estreou este domingo. Paulo Sousa é PSP há mais de 25 anos. Esteve 24 anos no Corpo de Intervenção e agora está numa Unidade Especial. ​

A PSP reagiu assim em comunicado: «O Agente Principal Paulo Sousa, pertencente ao efetivo da Unidade Especial de Polícia, encontra-se na situação de licença sem remuneração de curta duração, pelo período de 360 dias, desde o dia 4 de setembro de 2023».

«O polícia em questão não se encontra no ativo, não estando a desempenhar quaisquer funções de cariz operacional ou administrativo».

«Importa ainda salientar que todos os polícias que se encontrem na situação de licença sem remuneração ficam privados do uso de uniformes, distintivos e insígnias da PSP e devem, até à data de início da licença, entregar todo o armamento e equipamento que tenham na sua posse, bem como documento de identificação e carteira de identificação policial, nos termos do n.º 6 do artigo 49.º do estatuto profissional do pessoal com funções policiais da PSP».

