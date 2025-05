O tão esperado aconteceu: Eis o pedido de namoro mais romântico do Big Brother com surpresa extra

Hoje, a Gala do Big Brother, tem sido palco de emoções fortes! Desde o primeiro concorrente salvo ao desafio proposto aos capitães Bruno Savate e Renata Reis... as novidades não parecem ter fim!

Após uma semana desentendimentos e reconciliação entre o casal Diogo Bordin e Carolina Braga, o pedido de namoro por parte do modelo brasileiro finalmente aconteceu! E não foi de forma banal. Dentro do confessionário, o Big Brother revela que deixou uns pedidos de Diogo atrás do sofá e informou-o de que poderia avançar. Um ramo de flores e bombons foram os ingredientes especiais que fizeram deste pedido de namoro um acontecimento imperdível!

Veja o vídeo do momento na íntegra e acompanhe todas as reações:

Mas acha que as surpresas dirigidas a Carolina Braga ficaram por aqui? Após o tão esperado pedido de namoro que deixou o casal nas nuvens, o Big Brother anuncia algo muito especial neste dia, e pede ao casal para se dirigir ao jardim. Quando os concorrentes chegam ao jardim... a porta da Zona de Perigo abre-se e entra o cão de Carolina.

Em cima, percorra a galeria de imagens do momento mais romântico do casal sensação!

Diogo Bordin, 37 anos, nasceu no Brasil e, atualmente, divide a sua vida entre aquele país, Espanha e Itália. Chegou a estudar Engenharia Eletrónica, mas interrompeu o curso para se lançar como modelo internacional. No seu portfolio incluem-se campanhas para grandes marcas de roupa. Gisele Bündchen e Penélope Cruz são alguns dos nomes com quem já contracenou em campanhas publicitarias. Em Itália participou no reality “Are you the one?”. Assume que gosta de desafios e que é uma pessoa muito competitiva. Com o seu percurso de vida, que inclui viagens por todo o globo e várias relações amorosas, ganhou experiência e maturidade. Ferramentas que, acredita, o poderão levar à vitória.

Carolina Braga. 29 anos, nasceu no Brasil, em Belém do Pará. É filha de pai português e mãe brasileira. Trabalha como gestora de pacientes numa clínica dentária. Vive sozinha com o cão e a gata e, neste momento, está solteira. Define-se como intensa, autêntica e sensível e assume que não é de meios termos - ou ri muito, ou leva as coisas demasiado a sério. Lida mal com a arrogância, com a desorganização, com a falta de higiene e, sobretudo, com determinados barulhos. É muito competitiva, garante que está pronta para lutar pelo prémio final.