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Apaixonou-se no Big Brother: Hoje está solteiro e mais «gostoso» do que nunca. As imagens não mentem

  • Big Brother
Apaixonou-se no Big Brother: Hoje está solteiro e mais «gostoso» do que nunca. As imagens não mentem - Big Brother

O ex-concorrente faz subir a temperatura nas redes sociais.

Foi um dos rostos que mais deu que falar numa das edições do Big Brother. Viveu um romance que apaixonou os espectadores, protagonizou momentos marcantes dentro da casa e, mesmo depois de o programa terminar, continuou a ser acompanhado por milhares de fãs.

Hoje, vários anos depois, a transformação física - e não só - é evidente e as imagens mais recentes têm deixado os seguidores rendidos.

Falamos de Pedro Alves, que participou no reality show da TVI em 2020 e encontrou o amor dentro da casa ao lado de Jéssica Nogueira. A cumplicidade entre os dois conquistou o público e o relacionamento prolongou-se para lá das câmaras, mas acabou por não resistir ao regresso à vida real.

Depois dessa separação, Pedro Alves voltou a encontrar o amor e chegou mesmo a assumir uma nova relação. No entanto, essa história também chegou ao fim e, atualmente, tudo indica que o antigo concorrente está novamente solteiro.

Basta espreitar as suas redes sociais para perceber que vive uma fase dedicada a si próprio. Entre viagens, dias de praia e momentos de lazer com amigos, Pedro partilha fotografias onde evidencia a excelente forma física e um visual cada vez mais cuidado.

As publicações somam centenas de reações e muitos comentários de seguidores que não escondem a admiração pela sua transformação.

Sem qualquer fotografia romântica ou pistas sobre uma nova companheira, as imagens sugerem que o coração do ex-concorrente está, para já, desocupado. Em contrapartida, sobra espaço para cuidar do corpo, aproveitar a vida e continuar a conquistar elogios nas redes sociais.

Seis anos depois da sua entrada no Big Brother, Pedro Alves continua a dar que falar. E se há algo em que os seguidores parecem estar de acordo é que nunca esteve tão confiante, tão bem-disposto… e, para muitos, tão «gostoso» como agora.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais sensuais de Pedro Alves e deixe-se surpreender. 

Temas: Pedro Alves Jéssica Nogueira Big Brother 2020

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