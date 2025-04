Morte chocante. Ex-concorrente perde mulher aos 34 anos: «Fiquei lá para ela até ao fim»

Mais de um ano após a emocionante perda de Bruna, a história de Pedro Barros continua a tocar os corações dos portugueses. Relembramos um relato de amor e dor que, até hoje, inspira e emociona quem acompanha a luta de um homem que enfrentou a perda de um parceiro, com uma força inabalável.

Em Dezembro de 2024, Pedro Barros, ex-participante do reality show «A Quinta», esteve no programa «Dois às 10» e partilhou um relato emocionado sobre a perda da esposa, Bruna, que faleceu em novembro de 2024, após uma batalha de mais de um ano e meio contra o cancro no útero. O testemunho de Pedro, comovente e repleto de amor, tocou os telespectadores, revelando a profundidade da dor que sentiu ao perder a mulher com quem esteve durante 10 anos.

Pedro começou por contar como Bruna começou a ficar debilitada ao longo da luta contra a doença: «A Bruna começou a perder a motivação pela vida. Ela teve sempre a esperança de que ia vencer a doença, mas foi muito difícil para todos».

Ao longo de todo o processo, o ex-concorrente permaneceu ao seu lado, sacrificando-se em vários momentos para cuidar da esposa.

Pedro recordou ainda com dor os últimos meses da vida de Bruna, quando a mulher começou a definhar: «Nos últimos 4 ou 5 meses, a Bruna estava a definhar. Comecei a perceber que os sinais estavam cada vez mais evidentes. Pedia aos médicos que me dissessem a verdade, para que eu pudesse estar preparado».

Mesmo assim, Pedro revela que Bruna nunca perdeu a esperança: «Ela não acreditava que iria morrer. Até ao fim, acreditava que conseguiria vencer»

A perda de Bruna deixou Pedro profundamente abalado: «No dia 15 de novembro, perdi a minha esposa. Foi um choque. Nem percebi o que estava a acontecer. A minha metade, a mãe dos meus filhos, aquela pessoa, tinha partido.” Ele compartilhou o momento de extrema dor ao ter que lidar com a situação enquanto pai: “Entrei em luto precoce. Como é que vou contar às duas crianças, para quem a vida é mágica, que a pessoa que mais amam não vai estar lá para eles?».

Pedro contou ainda que Bruna lhe deixou alguns desejos para o futuro: «Ela pediu que eu seguisse a minha vida, que fosse novamente feliz e que mostrasse aos nossos filhos que a mãe é eterna».

Bruna, com apenas 34 anos, deixou dois filhos pequenos, com 5 e 7 anos, que vão crescer sem a presença da mãe. O casal esteve junto por mais de 10 anos.

A conversa entre Pedro e a apresentadora Cristina Ferreira foi profundamente comovente. Quando Cristina perguntou se Bruna sabia que lhe restavam apenas três meses de vida, Pedro respondeu com um toque de sinceridade e dor: «Não, não. Os médicos nunca revelam o que sabem enquanto a pessoa quiser continuar a lutar».

A perda de Bruna foi uma verdadeira provação para Pedro, mas o seu amor e dedicação à mulher e aos filhos é um testemunho de coragem e força inabaláveis, mesmo perante as circunstâncias mais difíceis.