A seguir as pisadas do pai? Noivo de Maria Botelho Moniz ‘viciado’ neste vídeo do filho. E você vai ficar também

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou um novo vídeo do filho Vicente, que «não consegue parar de ver» e que mostra que o pequeno já vai seguindo a pisadas do pai, que é piloto de motociclismo.

«Não consigo parar de ver este vídeo 🎥✨ É espetacular a forma rápida como o Vicente aprende, a energia que tem e a vontade de viver e descobrir sempre mais 🚀💙. Hoje foi com a sua nova Mótica ⚡🏍️… e já parece que nasceu para isto!», escreveu Pedro Bianchi Prata na sua página de Instagram.

No vídeo, vê-se o pequeno Vicente a andar numa mota parta crianças, com o pai ao seu lado a ensiná-lo e atento a cada movimento, sempre companheiro e presente.

