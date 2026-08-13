Longe da mãe, filho de Maria Botelho Moniz deixa mensagem especial durante as férias. E está a deixar a internet rendida

Pedro Bianchi Prata está a aproveitar uns dias de descanso no Algarve ao lado do filho. Na tarde da passada quarta-feira, dia 12 de agosto, o piloto fez uma publicação com o menino, e a mensagem dirigida a Maria Botelho Moniz não deixou ninguém indiferente.

No carrossel publicado por Pedro Bianchi Prata, é possível ver o filho a brincar alegremente com o pai na praia de Albufeira, mas é a mensagem deixada na legenda que conquista tudo e todos. Dada a ausência de Maria Botelho Moniz, o piloto aproveitou para partilhar o que o pequeno Vicente disse:

«Este é o nosso nível de felicidade " máximo " o Vicente diz " Felicida máxima só falta a Mãe "», pode ler-se.

Nos comentários, a apresentadora não tardou a reagir, com uma resposta carregada de carinho: «Meu amor».