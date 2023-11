Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata querem ser pais novamente? Saiba tudo aqui

Hoje à tarde, no Goucha, recebemos o piloto e noivo de Maria Botelho Moniz. Ambos foram pais de Vicente há cerca de uma semana. O nosso convidado começa por falar sobre esta nova fase da vida do casal, sendo que agora, aos 49 anos, Pedro Bianchi Prata foi pai pela primeira vez: «O meu mundo mudou a partir do momento em que ele nasceu... Só percebemos que somos mesmo pais quando ele está ali nos braços», diz o piloto sobre a sua reação ao nascimento do pequeno Vicente.

Depois, o nosso convidado explica que já teve outras experiências, mas que foi agora, aos 49 anos, e ao lado de Maria Botelho Moniz, que sentiu que se juntaram todas as circunstâncias para ser pai. «A Maria é uma pessoa especial... a maneira como ela se preocupa com os outros, comigo, com o Vicente (...) eu olho para ela e parece que já foi mãe uma vida toda. Nós vamos estar sempre ligados», diz Pedro Bianchi Prata, ao tecer largos elogios à sua noiva e apresentadora das manhãs da TVI.

Quando questionado sobre esta primeira semana de vida do bebé Vicente e dos desafios que isso acarreta para os pais, o piloto responde: «Está a ser cansativa... para uma mulher é 50 vezes pior, não tinha noção de que era tão duro... ele é comilão, mas tem sido uma aventura gira, estamos a aprender quase tudo», e continua, «Estou sempre a chorar quando olho para ele, quando o agarro, quando fica a dormir no meu colo... é inexplicável o amor que se sente por alguém que se conhece há uma semana», confessa.

Após a primeira parte da conversa, em que Vicente é o protagonista, o nosso convidado é surpreendido por uma carta de Maria Botelho Moniz juntamente com uma fotografia de família: «Esta é para o escritório novo, para que nunca te esqueças que o teu campeonato mais desafiante começa agora, que a tua maior conquista é a família que criaste, e que o teu maior troféu se chama Vicente. Vicente, aquele que vence», escreve a apresentadora, deixando Pedro Bianchi Prata visivelmente emocionado. Veja o momento abaixo.

Manuel Luís Goucha questiona o piloto se ambos querem ter mais filhos, e este reage: «O plano é esse. Acho que dois é o ideal, a Maria quer mais, acho eu, mas eu acho que dois...», confirmando assim a ideia de que o casal não descarta a possibilidade de serem pais novamente no futuro.

