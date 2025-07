O apelo do noivo de Maria Botelho Moniz que está a comover a Internet: «Não baixou os braços»

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, fez um apelo emocionado nas redes sociais, que não deixou ninguém indiferente: «O meu amigo Rui precisa de nós», começou por referir na sua página de Instagram.



«O Rui Cebola é piloto de todo-o-terreno, é meu amigo, e é um verdadeiro lutador. Sofreu um acidente grave e ficou paraplégico. Desde esse dia, a vida mudou — mas o Rui não baixou os braços. Treina todos os dias, dá tudo no ginásio e continua a lutar com coragem, resiliência e uma força impressionante», acrescentou.

O piloto continuou o texto emotivo: «Ainda parece que foi ontem… na Baja TT Reguengos de Monsaraz, na última corrida em que estivemos juntos.Estávamos a falar da prova e lembro-me de me teres passado numa daquelas retas intermináveis que pedem respeito. Estavas forte, determinado, com andamento».



«Hoje, o desafio é outro. O Rui precisa de adaptar a sua casa para poder ter mais conforto, autonomia e mobilidade no dia a dia. E é por isso que criou um link onde todos podemos ajudar. Qualquer valor faz a diferença. E mesmo que não possas contribuir, partilhar já ajuda imenso», concluiu Pedro Bianchi Prata.