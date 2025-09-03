Ao Minuto

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão - Big Brother

Pedro Bianchi Prata, piloto e companheiro de Maria Botelho Moniz, aposta no futuro do motociclismo com um projeto inovador de motos elétricas, após 34 anos de carreira de sucesso.

Pedro Bianchi Prata, 51 anos, piloto de motociclismo e companheiro de Maria Botelho Moniz, 41 anos, acaba de anunciar um novo desafio no desporto motorizado: a Moto 100% Elétrica – Powered by MOEVE.

Com 34 anos de corridas e um currículo invejável, o campeão português é um nome incontornável no motociclismo nacional, tendo conquistado títulos em provas como Enduro, Bajas, Todo-o-Terreno, Dakar e Mundial de Bajas.

Nas redes sociais, o piloto recordou a sua longa trajetória, marcada por troféus e histórias de sacrifício, dedicação e vitórias. Ao mostrar a sua sala repleta de conquistas, Pedro Bianchi Prata destacou: “Cada troféu nesta sala guarda uma história única… e é daqui que olho para o futuro.”

Um futuro elétrico no motociclismo e na Televisão?

O projeto inovador com motos elétricas será apresentado no terceiro episódio da série Off-Road Center Bianchi Prata, que estreou no passado domingo, dia 31 de agosto, às 11h00, na Bola TV.

Mas, este 3.º episódio da série documental “Moto 100% Elétrica – Powered by MOEVE”, mostra também o lado mais pessoal do piloto, o que torna todo este projeto televisivo ainda mais imperdível! 

Veja, em baixo, um dos momentos da série em que o noivo de Maria Botelho Moniz explica o significado do número 17, que lhe é muito especial. 

 

 

Com este passo, Pedro Bianchi Prata demonstra estar atento à evolução do desporto e da mobilidade sustentável, reforçando o seu papel não apenas como piloto, mas também como mentor e visionário no mundo do motociclismo.

Mais sobre Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz...

Maria Botelho Moniz, 41 anos, surpreendeu os concorrentes do “Big Brother Verão” com um bolo gigante feito de gomas, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Agora, a apresentadora revelou o segredo por trás da confeção do doce que conquistou fãs… e contou com uma ajuda muito especial.

Numa partilha no Instagram, Maria Botelho Moniz explicou, passo a passo, como construiu o bolo: «Só precisam de bases de esferovite (neste caso coladas umas às outras com fita dupla face), papel de alumínio (para as gomas não estarem em contacto com as bases), palitos e muuiiitttaaasss gomas!» 🍬

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Mas a apresentadora não deixou passar em branco o apoio do noivo, Pedro Bianchi Prata, 51 anos, a quem dedicou um agradecimento especial: «Um obrigada especial ao Pedro Bianchi Prata (noivo e pai do Vicente) que esteve horas ao meu lado a espetar palitos em cada goma que lhe ia despejando à frente 😆».

Recorde, em vídeo, o momento em que Maria Botelho Moniz entrou na casa com o bolo que fez as delícias dos concorrentes.

 

No passado dia 7 de agosto, Maria Botelho Moniz foi uma das convidadas no programa "Dois às 10" e esteve à conversa com Cláudio Ramos. A apresentadora partilhou a emoção da sua estreia como apresentadora do «Big Brother Verão», e revelou como tem sido viver este verdadeiro sonho.

Maria Botelho Moniz, falou, ainda, sobre o entusiasmo com que abraçou este novo desafio e destacou o carinho e apoio que tem recebido do público.

Durante a conversa, a apresentadora abriu o coração sobre o momento positivo que está a viver, tanto a nível pessoal como profissional, mostrando-se grata por esta fase tão especial da sua vida. Veja, em baixo, um momento da conversa, em que Maria Botelho Moniz pondera engravidar novamente.

 

Em cima, espreite as galerias de fotografias da família de Maria Botelho Moniz que preparámos para si, inclusive do seu último look na gala do Big Brother Verão.

 

