Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Look de Maria Botelho Moniz é inundado de elogios. Mas o detalhe especial está nas joias

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Pedro Bianchi Prata, 50 anos, piloto e noivo da apresentadora da TVI Maria Botelho Moniz, 41 anos, assinalou de forma muito especial o seu 51.º aniversário. A data foi celebrada em família, num almoço íntimo preparado pela noiva, e marcado por momentos de forte emoção ao lado do filho do casal, Vicente, e de outros familiares.

Na sua mais recente publicação, Pedro Bianchi Prata partilhou várias fotografias deste dia tão feliz e escreveu:

"51 anos 🎉 Hoje celebrei mais um ano de vida da melhor forma possível: rodeado de quem mais amo. Um almoço especial, cheio de significado, organizado pela Maria ❤️, com a presença da minha mãe, da minha irmã Catarina, do Dario, dos meus sobrinhos Alice e Miguel e, claro, do meu Vicente."

Um dos instantes mais marcantes foi ouvir o pequeno Vicente cantar-lhe os parabéns:

"Foi das maiores emoções da minha vida ouvir o meu filho dizer ‘Parabéns, Pai’. São momentos como este que ficam gravados no coração para sempre."

Apesar da ausência de alguns familiares, Pedro Bianchi Prata confessou sentir-se pleno e grato:

"Obrigado à vida, obrigado à minha família, obrigado a todos os que fazem parte do meu caminho. Que venham muitos mais anos, sempre com saúde, amor e união ❤️."

Veja a publicação original, em baixo.

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de parabéns e elogios à "família maravilhosa" que Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz têm vindo a construir.

No passado dia 7 de agosto, Maria Botelho Moniz foi uma das convidadas de Cláudio Ramos no Dois às 10, programa das manhãs da TVI, onde falou sobre a sua carreira televisiva, da sua relação com o noivo e do abraçar da maternidade. Numa fase de vida em que brilha como apresentadora da Gala e do Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostrou-se radiante. V

Veja, em baixo, um momento da entrevista em que foi surpreendida por Pedro Bianchi Prata.

Recorde, no vídeo em baixo, uma das entradas mais triunfais de Maria Botelho Moniz como apresentadora do Big Brother Verão, em que até teve direito a uma ovação por parte do público.

O casal, que está noivo, vive atualmente uma das fases mais felizes, não só com a chegada de Vicente, mas também com a cumplicidade que transparece em cada partilha.