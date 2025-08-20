Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Ao Minuto

17:01
Bola de Berlim invade a casa e Jéssica não contem o riso
01:55

Bola de Berlim invade a casa e Jéssica não contem o riso

16:45
Ana Duarte saturada que metam em causa a sua liderança:«Não admito»
05:00

Ana Duarte saturada que metam em causa a sua liderança:«Não admito»

15:27
Noite escaldante. Miranda já planeou o que vai fazer com Afonso longe das câmaras: «Vamos para um hotel»
00:59

Noite escaldante. Miranda já planeou o que vai fazer com Afonso longe das câmaras: «Vamos para um hotel»

15:25
Miranda furiosa com Afonso por causa de Jéssica: «Fico confusa para caraças»
01:48

Miranda furiosa com Afonso por causa de Jéssica: «Fico confusa para caraças»

15:20
Afonso conta a Miranda conversa privada com Jéssica: «Eu tenho inveja dela?»
00:53

Afonso conta a Miranda conversa privada com Jéssica: «Eu tenho inveja dela?»

15:14
Afonso e Viriato usam Ana e Miranda para se atacarem: «Pelo menos eu fi-lo só com uma mulher»
02:02

Afonso e Viriato usam Ana e Miranda para se atacarem: «Pelo menos eu fi-lo só com uma mulher»

15:00
Afastar o mau olhado e atrair energias positivas? Kina dá-lhe o ingrediente perfeito para isso

Afastar o mau olhado e atrair energias positivas? Kina dá-lhe o ingrediente perfeito para isso

14:58
Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»
00:55

Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»

14:57
Que show: concorrentes fazem coreografia ousada ao som de Mickael Carreira
04:12

Que show: concorrentes fazem coreografia ousada ao som de Mickael Carreira

14:33
Ana Duarte expõe Catarina Miranda: «Não é amiga de ninguém, nem lá fora, nós sabemos»
02:14

Ana Duarte expõe Catarina Miranda: «Não é amiga de ninguém, nem lá fora, nós sabemos»

14:00
Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão

Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão

13:11
Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso»
04:49

Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso»

13:04
Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro»
01:36

Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro»

12:32
Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite»
01:51

Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite»

12:15
Viriato implacável com Ana: «Ela que vá para o caraças com as teorias dela»
02:38

Viriato implacável com Ana: «Ela que vá para o caraças com as teorias dela»

11:57
Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo

Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo

11:46
Miranda ameaça 'boicotar' prova semanal: «Se me enervam muito, se aparecer a minha avó, não a vou ignorar»
01:41

Miranda ameaça 'boicotar' prova semanal: «Se me enervam muito, se aparecer a minha avó, não a vou ignorar»

11:27
Viriato dispara para Miranda e Afonso e os ânimos exaltam-se: «Nunca vais chegar onde eu vou chegar»
04:17

Viriato dispara para Miranda e Afonso e os ânimos exaltam-se: «Nunca vais chegar onde eu vou chegar»

11:20
«Calada és uma poeta!»: Viriato Quintela perde a cabeça com Ana Duarte
01:13

«Calada és uma poeta!»: Viriato Quintela perde a cabeça com Ana Duarte

11:16
Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Eu dispenso, não te vou ouvir»
02:54

Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Eu dispenso, não te vou ouvir»

11:15
Prova semanal 'boicotada' por Afonso e os ânimos exaltam-se: «Foi de propósito»
07:00

Prova semanal 'boicotada' por Afonso e os ânimos exaltam-se: «Foi de propósito»

10:53
Afonso Leitão tem atitude irrefletida e deixa Jéssica Vieira furiosa: «És um guloso!»
04:51

Afonso Leitão tem atitude irrefletida e deixa Jéssica Vieira furiosa: «És um guloso!»

10:52
Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas
04:51

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

10:45
Mistério desvendado: Descoberto o 'ladrão' do tabaco que está a deixar a casa virada do avesso
00:49

Mistério desvendado: Descoberto o 'ladrão' do tabaco que está a deixar a casa virada do avesso

10:44
Miranda faz nova cena de ciúmes: «Não de dás abraços, só dás abraços à...»
01:42

Miranda faz nova cena de ciúmes: «Não de dás abraços, só dás abraços à...»

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Pedro Bianchi Prata celebrou 51 anos rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz, o filho Vicente e a família. Veja as fotos e as palavras emocionantes do piloto.

Pedro Bianchi Prata, 50 anos, piloto e noivo da apresentadora da TVI Maria Botelho Moniz, 41 anos, assinalou de forma muito especial o seu 51.º aniversário. A data foi celebrada em família, num almoço íntimo preparado pela noiva, e marcado por momentos de forte emoção ao lado do filho do casal, Vicente, e de outros familiares.

Na sua mais recente publicação, Pedro Bianchi Prata partilhou várias fotografias deste dia tão feliz e escreveu:

"51 anos 🎉 Hoje celebrei mais um ano de vida da melhor forma possível: rodeado de quem mais amo. Um almoço especial, cheio de significado, organizado pela Maria ❤️, com a presença da minha mãe, da minha irmã Catarina, do Dario, dos meus sobrinhos Alice e Miguel e, claro, do meu Vicente."

Um dos instantes mais marcantes foi ouvir o pequeno Vicente cantar-lhe os parabéns:

"Foi das maiores emoções da minha vida ouvir o meu filho dizer ‘Parabéns, Pai’. São momentos como este que ficam gravados no coração para sempre."

Apesar da ausência de alguns familiares, Pedro Bianchi Prata confessou sentir-se pleno e grato:

"Obrigado à vida, obrigado à minha família, obrigado a todos os que fazem parte do meu caminho. Que venham muitos mais anos, sempre com saúde, amor e união ❤️."

Veja a publicação original, em baixo. 

 

 

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de parabéns e elogios à "família maravilhosa" que Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz têm vindo a construir.

No passado dia 7 de agosto, Maria Botelho Moniz foi uma das convidadas de Cláudio Ramos no Dois às 10, programa das manhãs da TVI, onde falou sobre a sua carreira televisiva, da sua relação com o noivo e do abraçar da maternidade. Numa fase de vida em que brilha como apresentadora da Gala e do Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostrou-se radiante. V

Veja, em baixo, um momento da entrevista em que foi surpreendida por Pedro Bianchi Prata. 

 

Recorde, no vídeo em baixo, uma das entradas mais triunfais de Maria Botelho Moniz como apresentadora do Big Brother Verão, em que até teve direito a uma ovação por parte do público. 

 

O casal, que está noivo, vive atualmente uma das fases mais felizes, não só com a chegada de Vicente, mas também com a cumplicidade que transparece em cada partilha.

Em cima, percorra a galeria de fotografias do casal e do pequeno Vicente que preparámos para si, e deixe-se levar pelo amor contagiante desta família maravilhosa. Espreite, ainda, o look da apresentadora usado na passada gala do Big Brother Verão.

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Há 50 min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Há 56 min

Após lutar contra cancro, ex-concorrente chora morte e deixa promessa arrepiante

Há 1h e 15min

É escritora, entrou num Reality-show e «renasceu após um cancro»: Conheça esta história inspiradora

Há 1h e 29min

Uau! Bárbara Parada mostra o carrão e é impressionante: «Sou apaixonada»

Hoje às 12:58

Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Hoje às 12:34
«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Hoje às 11:01

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01
04:51

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

Hoje às 10:52

Este grande apresentador da TVI foi atropelado. E as marcas no corpo estão à vista

Hoje às 12:34

De cortar a respiração: Cláudio Ramos mostra o corpo escultural em novas imagens cheias de ousadia

8 jun, 18:21
João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Há 50 min

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 55 min

Após lutar contra cancro, ex-concorrente chora morte e deixa promessa arrepiante

Há 1h e 15min

Afastar o mau olhado e atrair energias positivas? Kina dá-lhe o ingrediente perfeito para isso

Há 2h e 17min

Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão

Há 3h e 17min
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Francisco Macau lança desafio inédito: fãs vão ajudar a escolher nome da filha recém-nascida!

Há 11 min

António Leal e Silva lança indireta sobre proximidade com Diogo Bordin: "Estou a achar chiquíssimo"

Há 52 min

Um dia após o parto, mulher de Francisco Macau mostra o corpo: "Adeus, barriguinha!"

Há 2h e 16min

Casa do "Big Brother Verão" abre portas: saiba quem vai entrar!

Há 2h e 44min

Famosos fazem "casting" inesperado para cantar n'O Sol da Caparica

Hoje às 12:49
Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Há 55 min

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Há 56 min

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

Ontem às 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Ontem às 17:18

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
