Conhecido escritor sai em defesa de famosos portugueses e deixa mensagem que está a dar que falar

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O escritor português recorreu às redes sociais para condenar os comentários sobre o corpo de figuras públicas, nomeadamente Zé Lopes e Fanny Rodrigues. A publicação está a gerar inúmeras reações e deixa uma reflexão sobre os limites da opinião nas redes sociais.

Pedro Chagas Freitas utilizou a sua conta de Instagram para partilhar uma reflexão sobre os constantes comentários dirigidos ao corpo de figuras públicas. Na publicação, o escritor português refere o caso de vários rostos conhecidos, entre eles Fanny Rodrigues e Zé Lopes para alertar para a facilidade com que as pessoas julgam a aparência dos outros.

“Uma pessoa feliz não perde tempo a medir o corpo de um desconhecido”, começa por escrever. 

 

Ao longo do texto, o autor recorda que tanto Fanny Rodrigues como Zé Lopes já foram alvo de críticas pelo peso, mostrando como, independentemente da mudança física, há sempre quem encontre um motivo para comentar. Além disso, o escritor critica ainda a ideia de que as figuras públicas tenham de justificar todas as mudanças na sua vida.

Pedro Chagas Freitas defenda que as redes sociais se transformaram num espaço onde muitos sentem a necessidade de opinar sobre tudo, incluindo assuntos que não lhes dizem respeito.

A terminar, deixa uma mensagem que está a ser amplamente partilhada pelos seguidores: “O corpo dos outros não precisa da tua opinião”.

Temas: Pedro chagas freitas Fanny Rodrigues Ze lopes

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