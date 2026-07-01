Pedro Chagas Freitas rende-se a Maria Botelho Moniz após a estreia do Big Brother Verão: «Tem o coração no lugar certo»

Maria Botelho Moniz estreou-se, no passado domingo, à frente do Big Brother Verão 2026. A sua prestação está a ser muito elogiada. Pedro Chagas Freitas dedicou-lhe uma sentida mensagem de apoio e admiração.

Numa publicação partilhada no Instagram, o escritor destacou o percurso de Maria Botelho Moniz na televisão.

«Fala-se muito de meritocracia; poucos a encarnam. Ela encarnou. Não gritou, não exigiu. Penou, construiu, reconstruiu, caiu, levantou, seguiu, sorriu, chorou, brincou. Foi. Agora, neste Big Brother de Verão, vai ter outra vez o palco que merece», começou por escrever.

Convicto de que a apresentadora voltará a destacar-se no formato, Pedro Chagas Freitas acrescentou: «Vai correr bem. Com ela, corre sempre bem. Às vezes, o universo acerta. Às vezes, é preciso que alguém com talento, com espessura, sem máscara, sem artifícios, chegue à frente. Só para nos lembrar de que é possível.»

O escritor fez ainda questão de enaltecer as qualidades pessoais de Maria Botelho Moniz, sublinhando que é a sua autenticidade que a distingue.

«A Maria não é perfeita. Ainda bem: perfeitos são os chatos. A Maria sente, vibra, fraqueja, hesita. Tem inteligência, tem alma, tem nervo, tem graça, tem aquela densidade luminosa que não se aprende. Chamam-lhe carisma», escreveu.

Pedro Chagas Freitas terminou a publicação com uma mensagem de incentivo: «Está pronta. Sempre esteve. Vai, Maria.»

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