Pedro Crispim partilha momento difícil: «Hoje, foi mais um dia de quimio (...)». Saiba tudo!

Pedro Crispim, comentador do Big Brother, recorreu ao Instagram onde deu novos detalhes sobre a luta do gato, Chico, depois de, em dezembro do ano passado, lhe ter sido detetado um linfoma no intestino.

«Hoje, foi mais um dia de quimio, embora os tratamentos estejam a fazer efeito e continues sem dor. A tua médica disse-me que a tua vista está a ficar afetada e corres o risco de deixar de ver de um olho. P*** da doença, que é rápida e oportunista», escreveu na legenda da publicação.

«Sabes, já não sei qual dos dois tem mais força entre nós. Acho que és tu. Não me sais de cima. Achei que estarias tristonho e exausto do dia de ontem e hoje, a caminho das análises e consultas no hospital, e, por isso, insistias em aninhar-te no meu corpo. Mas algo me diz que, no meio desta guerra desigual que estamos a travar há um ano e onde te tens portado como um valente, sentes-me, conheces-me bem...», continuou mostrando um vídeo do seu gato.

«Também tu estás a cuidar de mim! Não me largas a mão nem por um minuto. Teriam que virar o mundo do avesso para entender a nossa história de amor, meu Chico.», concluiu.