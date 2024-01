Pedro Crispim posa praticamente nu e soma elogios: «Que potente esse registo»

Pedro Crispim, comentador do Big Brother, recorreu às redes sociais para partilhar um registo fotográfico único, onde posa praticamente nu e soma elogios por parte dos fãs e seguidores.

«Sou do tamanho daquilo que sinto, vejo e faço. Serei sempre na medida dos meus sonhos!», escreveu Pedro Crispim na legenda da publicação, em que surge a preto e branco, apenas com um quimono sobre as costas.

Os elogios à publicação são mais que muitos: «Que lindooo, que potente esse registo»; «Maravilhoso»; «Lindíssima foto»; «Magistral»; «Que foto», lê-se na caixa de comentários da partilha de Pedro Crispim. Veja em baixo: