'Péssimo jogador' e 'incompetência'. Pedro Crispim 'ataca' ex-concorrente e defende mulher da casa: «A culpa de estares cá fora é tua»

Esta sexta-feira à noite, 4 de abril, Marta Cardoso deu as boas-vindas a mais um "Extra" do «Big Brother» com a presença dos comentadores Francisco Monteiro, Pedro Crispim, Joana Sobral e Leonardo Gerevini. Na etapa final do programa, e após termos assistido a umas imagens da casa em que Carina Frias foi "renegada" por todo o grupo, Pedro Crispim confrontou o ex-concorrente Leonardo Gerevini.

Recorde-se que, o concorrente de Chaves foi expulso após ter protagonizado um conflito com Carina Frias.

Quando Marta Cardoso questiona Leonardo sobre o facto de Carina ter ficado para trás nas escolhas dos concorrentes, este revela se conseguiu ou não ter alguma empatia com a ex-colega. Leonardo afirma que Carina "é que se põe de lado" e que "não faz nada dentro de casa". Acrescenta ainda, que "não guarda qualquer rancor".

Ao ouvir estas palavras, Pedro Crispim confronta o concorrente:

«Leonardo, tu não podes estar a pensar que foi a Carina que te trouxe cá para fora porque foi a tua incompetência como jogador que te colocou aqui fora. Portanto, eu acho que tu foste um péssimo jogador dentro da casa, e efetivamente fez com que tivesses aí sentado. Não foi a Carina, nem mais nenhum jogador», afirma sem 'papas na língua'.

Confrontado com estas críticas, Leonardo contra-ataca e questiona exemplos, ao que Pedro Crispim responde:

«Tu não deste nada à casa, não exististe na casa, e as conversas que tiveste foram conversas completamente ao lado que só te prejudicaram a imagem cá fora, portanto a responsabilidade estar cá fora, é tua, e nós temos que assumir a nossa responsabilidade», diz perentório.

O comentador continua: «Todas as abordagens que tens tido cá fora... é quase como se tivesse sido a Carina a colocar-te cá fora. E é errado, não te fica bem fazeres isso, e se tiveres alguma coisa a resolver com ela, resolves cá fora.»

Leonardo Gerevini, o primeiro concorrente a ser expulso da casa mais vigiada do país, não teve uma reação muito notória à argumentação do comentador, reservando-se mais ao silêncio.

