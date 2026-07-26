É um dos comentadores mais conhecidos do País. Hoje chora morte de pessoa especial

O mundo da moda e da televisão está de luto com a partida de uma figura muito acarinhada por quem com ela trabalhou ao longo de vários anos. A notícia motivou diversas homenagens nas redes sociais, onde amigos e colegas têm recordado o legado deixado por um profissional descrito como talentoso, carismático e uma verdadeira referência no setor.

Entre as mensagens mais emotivas destacou-se a de Pedro Crispim. O conhecido comentador de televisão recorreu ao Instagram para prestar uma sentida homenagem a João Ribeiro, colega e amigo de longa data, lamentando profundamente a sua morte.

"O talentoso e carismático João foi fazer hoje a última viagem com a sua 'Louis', como chamava ao seu saco de viagem. Uma inspiração e referência na indústria de moda, fazia magia por onde passava, ontem, hoje e sempre. Boa viagem João! 🤍 Obrigado", escreveu.

Nas palavras de Pedro Crispim, fica evidente a forte admiração e amizade que unia os dois. O comentador fez questão de destacar não só o talento de João Ribeiro, como também a marca que deixou na indústria da moda, onde era reconhecido pelo profissionalismo, criatividade e dedicação.

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações de seguidores e amigos, que deixaram mensagens de pesar e de apoio a Pedro Crispim, ao mesmo tempo que recordaram João Ribeiro como uma pessoa inspiradora e inesquecível.

A homenagem do comentador é mais um reflexo do impacto que João Ribeiro teve ao longo da sua carreira, permanecendo na memória de quem teve o privilégio de trabalhar e conviver com ele.