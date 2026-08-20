Desesperado e sem recursos, ex-concorrente do Secret Story lança apelo: «Hoje venho pedir-vos ajuda»

Pedro Duarte, ex-concorrente do “Secret Story 10”, voltou a pedir ajuda aos seguidores para conseguir angariar os 25 mil euros necessários para realizar uma faloplastia. O antigo participante do reality show recorreu às redes sociais para partilhar um novo apelo e explicar o significado que esta cirurgia tem para si.

«Hoje venho pedir-vos ajuda», começou por escrever Pedro Duarte numa publicação no Instagram, onde partilhou uma fotografia sua em frente ao espelho.

O ex-concorrente revelou que iniciou a sua transição em 2016 e que, em 2019, realizou uma mastectomia. Agora, encara a faloplastia como «uma última etapa» de um percurso que começou há uma década.

Para Pedro Duarte, a cirurgia representa muito mais do que uma intervenção médica: «Não é apenas uma cirurgia. É o fim de uma espera que dura há anos», explicou, acrescentando que sonha com o dia em que poderá olhar para o espelho «e não procurar aquilo que falta».

O ex-concorrente já tinha tentado anteriormente angariar o dinheiro necessário, depois de ter sido incentivado pelos amigos. Contudo, acabou por encerrar essa campanha devido ao elevado valor necessário. «Mas não desisti», garantiu.

Pedro Duarte continuou à procura de alternativas até encontrar, segundo explica, uma opção mais acessível no Hospital de Jesus, em Lisboa. É nesse contexto que decidiu lançar novamente o apelo, desta vez com um objetivo de 25 mil euros.

«Sei que é um valor enorme. Mas para mim representa muito mais do que dinheiro», afirmou, destacando que a quantia representa «anos de espera» e «uma luta que ainda não terminou».

O antigo concorrente do “Secret Story 10” deixou ainda claro que não procura despertar pena, mas sim conseguir o apoio de quem se identifica com a sua história. «Não vos peço pena. Peço-vos compreensão», escreveu.

Quem não tiver possibilidade de contribuir financeiramente também pode ajudar através da divulgação da campanha. «Se não puderem, partilhem. Uma partilha pode chegar a alguém que faça a diferença», apelou.

Pedro Duarte garante que pretende continuar a lutar até conseguir concretizar o objetivo. «Já lutei demasiado para desistir agora», afirmou. «Depois de tudo o que percorri, quero chegar ao fim desta jornada. Por mim. Pelo meu sonho. Pela minha liberdade.»