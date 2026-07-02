Pai e marido de duas ex-concorrentes, é um ícone do Big Brother. Descobrimos como está seis anos depois

Jéssica Fernandes deu-se a conhecer do grande público ao participar no «Big Brother – A Revolução», edição que estreou em setembro de 2020. Apesar de ter sido a jovem a entrar na casa mais vigiada do país, a verdade é que a sua família acabou também por conquistar o carinho dos telespectadores, em especial o pai, Pedro Fernandes, que rapidamente se tornou uma figura marcante.

Com um visual irreverente e inconfundível, Pedro não passou despercebido. A longa barba, as tranças no cabelo comprido e os característicos óculos fizeram dele uma presença facilmente reconhecível e muito comentada nas redes sociais durante a participação da filha no reality show.

Mas Jéssica não foi a única representante da família no programa. Também Sandra, mãe da ex-concorrente e mulher de Pedro Fernandes, participou na mesma edição do formato, tornando a experiência televisiva num verdadeiro desafio familiar.

Seis anos depois do programa, fomos descobrir como está Pedro Fernandes, que se mantém ativo nas redes sociais, com a energia vibrante que sempre o caracterizou. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens do familiar.