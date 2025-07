Este concorrente foi expulso, mas recusou-se a abandonar a casa. Recorde o momento insólito

Pedro Fonseca é o protagonista de um momento marcante do Big Brother, que ainda está na memória dos fãs do programa aos dias de hoje. O ilusionista foi expulso do programa por votação dos espectadores, mas contrariou a ordem do Big e recusou-se a abandonar a casa, deixando os apresentadores à beira de um ataqaue de nervos.

Perante a ordem de abandonar a casa, Pedro Fonseca tirou a roupa e foi mergulhar na Piscina.

Recorde o momento insólito.

