Ex-concorrente encontra-se com irmã de Cristiano Ronaldo. E o detalhe mais inédito é que já se conhecem há vários anos

Pedro Fonseca assistiu ao encontro entre Portugal e Croácia, a contar para o Mundial 2026, e acabou por viver um momento inesperado nas bancadas. O antigo concorrente e finalista do Big Brother – A Revolução encontrou Kátia Aveiro antes do início da partida e fez questão de partilhar o momento nas redes sociais.

No vídeo publicado, o comissário de bordo mostrou a cumplicidade que mantém com a irmã de Cristiano Ronaldo e começou por elogiar a sua aparência. «A Kátia está aqui impecável...», comentou. A empresária respondeu de imediato, destacando o verdadeiro motivo da presença de ambos no estádio: «Estamos aqui a apoiar a nossa seleção».

Durante a conversa, Pedro Fonseca revelou ainda um detalhe pouco conhecido sobre a relação entre os dois, recordando que já se conhecem há vários anos, desde os tempos em que frequentavam o mesmo ginásio. «Hoje é que vai ser. A Kátia parece que está com 20 anos, a sério. Nós andámos juntos há uns anos, no ginásio... Eu adorava quando a Kátia cantava aquela música dedicada à mãe, quando tu eras cantora», recordou.

Kátia Aveiro reagiu com boa disposição e fez questão de sublinhar que a música continua a fazer parte da sua vida. «Cantora uma vez, cantora toda a vida», respondeu entre sorrisos.

Depois do momento de descontração, as atenções viraram-se para o relvado. A Seleção Nacional acabou por vencer a Croácia por 2-1, garantindo a qualificação para a fase seguinte da competição e proporcionando uma noite de festa aos adeptos portugueses presentes no estádio.

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