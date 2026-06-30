Lágrimas sem fim: Pedro Jorge faz revelação emocionante após vencer o "Desafio Final" e envolve a filha

Poucos dias depois de conquistar o título de vencedor do Secret Story – Desafio Final, Pedro Jorge marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, onde fez um balanço da experiência vivida dentro da casa mais vigiada do país.

Durante a conversa com os apresentadores, o ex-concorrente recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua passagem pelo formato, falou sobre a intensidade da aventura e sobre a forma como a sua vida mudou desde o fim do programa.

No entanto, foi ao abordar a família que a emoção tomou conta da entrevista. Entre lágrimas, Pedro Jorge confessou que a maior preocupação neste momento passa pela filha, que também acabou por sentir os efeitos da notoriedade conquistada pelo pai.

"Eu e a Marisa temos de saber gerir", admitiu, visivelmente emocionado, referindo-se ao desafio de proteger a filha da exposição mediática e de ajudá-la a lidar com a atenção que surgiu após a sua participação no reality show.

O vencedor do Desafio Final deixou claro que, apesar da felicidade pela conquista, a prioridade continua a ser o bem-estar da família. A entrevista ficou marcada por este momento de grande vulnerabilidade, que emocionou os espectadores e mostrou um lado mais pessoal de Pedro Jorge, longe da competição que o levou à vitória.