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«Aprendes rápido...»: Miguel e Mariana Sá continuam em provocações e picardias - Big Brother
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Primeiro beijo? Mariana Salgueiro lança provocação a Raquel e a Nuno: «Estás a lavar a língua» - Big Brother
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Tatiana mostra-se revoltada e lança farpa a Mariana Salgueiro: «Isto é sobre o carácter dela!» - Big Brother
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Tatiana desabafa sobre concorrente: «Estou muito desapontada. Não gosto de pessoas que...» - Big Brother
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Manhã animada! Casa da Avó acorda em êxtase - Big Brother
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«Estás a descartar-me?»: Clima azeda entre Mariana Sá e Miguel... e tudo por causa de ciúmes - Big Brother
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Olhares intensos e provocações! Miguel e Mariana Sá cada vez mais próximos: «Precisávamos de...» - Big Brother
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«Já saiu beijinho?»: Tatiana em choque com revelações privadas de Nuno sobre Raquel - Big Brother
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Nuno rasga João Ventura de elogios e este reage: «Isso é porque tu és confiante!» - Big Brother
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A ferver. Afonso dispara para todos os lados: «Espalhafatosa, é muito inteligente. E o outro fez logo um barraco...» - Big Brother
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Crise de ciúmes? Mariana Sá critica postura de Miguel: «Brinca aqui, brinca acolá...» - Big Brother
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Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

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Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura - Big Brother

Marisa Pires e Pedro Jorge estão a desfrutar de umas férias num resort no Fundão. A ex-Secret Story partilhou uma declaração de amor ao companheiro que está a derreter os fãs.

Marisa Pires e Pedro Jorge estão a desfrutar de uns dias de descanso em família num hotel de luxo no Fundão. A ex-concorrente do Secret Story tem partilhado alguns registos destas férias e aproveitou para se declarar ao companheiro.

Nas redes sociais, Marisa partilhou um conjunto de fotografias em que surge ao lado da cara-metade e dos filhos de ambos, Iara e Teo. 

«Tu és o amor da minha vida, e eles são a nossa maior prova de amor. ❤️», escreveu, na legenda da partilha onde surge de sorriso rasgado ao lado de Pedro Jorge.

Os fãs ficaram rendidos aos retratos da família. «Os mais lindos ❤️», «Família linda que nós adoramos ❤️ que sejam felizes ❤️», «Lindo casal desfrutem bem a vida 😍», «Família Maravilhosa ❤️❤️❤️👏👏👏 o AMOR E FAMÍLIA É TUDO❤️», «Só isto importa, o Amor e uma Família linda, Maravilhosa, Junta, Unidos contra tudo e todos 😍😍 Sejam felizes sempre 🫶😘», «Muito bonito o nosso casalinho ! 😘», «A vossa bolha de amor, desligar do mundo em família, nosso maior bem precioso❤️ beijinhos grandes 😘😘😘😘 desfrutem!!», pode ler-se nos comentários. 

Pode ver todos os registos na nossa galeria!

Temas: Pedro Jorge Marisa Pires

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