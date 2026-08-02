Pedido de casamento? Marisa Pires partilha registo romântico ao lado de Pedro Jorge: «Alguns momentos merecem ficar para sempre»

Marisa Pires recorreu às redes sociais para partilhar momentos especiais que tem vindo a viver em família. Na tarde deste domingo, dia 2 de agosto, a ex-concorrente partilhou um registo do momento que viveu ao lado do seu grande amor, Pedro Jorge, num cenário romântico que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

Apesar do ambiente propício a grandes declarações, não há qualquer confirmação de pedido de casamento por parte do casal. Na publicação, Marisa Pires limitou-se a deixar uma declaração romântica que resume o momento vivido:

«Entre muralhas, um pôr do sol inesquecível e a melhor companhia. Alguns momentos merecem ficar para sempre.»

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios à cumplicidade do casal: «Lindos e fofos»; «os mais lindos», entre muitos outros.