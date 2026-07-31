Depois dos desafios do reality show, continuam mais apaixonados do que nunca: a declaração de Pedro Jorge a Marisa

Pedro Jorge voltou a derreter os seguidores ao dedicar uma emocionante mensagem à companheira, Marisa, durante uma visita à Viagem Medieval de Santa Maria da Feira. Ao lado de uma fotografia do casal, o antigo concorrente recordou o caminho que ambos têm percorrido juntos e deixou palavras que rapidamente conquistaram quem o acompanha.

"Rezam as antigas histórias que os cavaleiros percorriam longos caminhos em busca do seu maior tesouro. Eu tive a sorte e o privilégio de encontrar o meu sem precisar de o procurar", começou por escrever.

Ao longo da publicação, Pedro Jorge comparou a relação a uma verdadeira viagem, feita de "aventuras, desafios, sorrisos e um amor que cresce a cada passo". Entre muralhas e lendas, confessou que não existe "reino mais bonito" do que aquele que ambos construíram ao longo dos anos.

O antigo concorrente aproveitou ainda para reforçar o compromisso que sente pela companheira, terminando a declaração com uma das frases mais marcantes da publicação: "À minha eterna companheira de viagem, o meu coração será sempre o teu reino."

A história de Pedro Jorge e Marisa tem conquistado muitos fãs precisamente pela forma como resistiu ao tempo e aos desafios. O casal participou junto na Casa dos Segredos e, mais tarde, Pedro voltou a enfrentar sozinho uma nova experiência televisiva. Ainda assim, a relação manteve-se sólida, mostrando que o mediatismo e a distância não foram suficientes para abalar o vínculo que construíram.

A publicação foi rapidamente inundada de mensagens de carinho, com muitos seguidores a destacarem a cumplicidade do casal e a elegância da declaração. Num universo onde tantas relações terminam depois da exposição televisiva, Pedro Jorge e Marisa continuam a mostrar que algumas histórias de amor conseguem mesmo ter um final feliz… ou, neste caso, continuam a ser escritas todos os dias.