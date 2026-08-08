Uma noite, uma pergunta e um "sim": Pedro Jorge e Marisa Pires estão noivos
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O que era para ser mais uma noite de música acabou transformado num dos momentos mais especiais da vida de Pedro Jorge e Marisa Pires. O vencedor de Secret Story – Casa dos Segredos decidiu aproveitar uma ocasião especial para fazer a pergunta que mudará para sempre a história do casal — e fê-lo perante milhares de pessoas.
A passada noite, 7 de agosto, ganhou um significado muito especial para Pedro Jorge e Marisa Pires. O casal estava a assistir ao concerto de Fernando Daniel, integrado na Feira de São Mateus, em Viseu, quando tudo mudou.
Longe de um jantar romântico ou de um cenário reservado, Pedro escolheu precisamente o palco de um dos maiores eventos da noite para surpreender a companheira. Perante o público presente, o vencedor de Secret Story – Casa dos Segredos declarou-se a Marisa e fez-lhe o pedido de casamento.
Apanhada de surpresa, Marisa Pires não hesitou na resposta e disse "sim", protagonizando com Pedro Jorge um momento que rapidamente começou a circular nas redes sociais.
Mas a emoção não ficou por aqui. Depois de a companheira aceitar o pedido, o casal teve ainda a companhia dos dois filhos, Yara e Théo, de seis e dois anos, respetivamente, que se juntaram aos pais em palco e tornaram a ocasião ainda mais familiar e especial.
Para Pedro Jorge, que conquistou o público durante a sua passagem pelo reality show da TVI, este foi agora um momento de exposição de uma natureza completamente diferente. Desta vez, não estavam em causa estratégias, nomeações ou desafios: estava em jogo uma promessa de futuro ao lado da mulher com quem partilha a vida e os dois filhos.
O pedido acabou, assim, por transformar uma noite de concerto numa memória para toda a família e Pedro Jorge e Marisa Pires deram mais um passo na história que têm vindo a construir juntos.