Uma noite, uma pergunta e um "sim": Pedro Jorge e Marisa Pires estão noivos

A passada noite, 7 de agosto, ganhou um significado muito especial para Pedro Jorge e Marisa Pires. O casal estava a assistir ao concerto de Fernando Daniel, integrado na Feira de São Mateus, em Viseu, quando tudo mudou.

Longe de um jantar romântico ou de um cenário reservado, Pedro escolheu precisamente o palco de um dos maiores eventos da noite para surpreender a companheira. Perante o público presente, o vencedor de Secret Story – Casa dos Segredos declarou-se a Marisa e fez-lhe o pedido de casamento.

Apanhada de surpresa, Marisa Pires não hesitou na resposta e disse "sim", protagonizando com Pedro Jorge um momento que rapidamente começou a circular nas redes sociais.

Mas a emoção não ficou por aqui. Depois de a companheira aceitar o pedido, o casal teve ainda a companhia dos dois filhos, Yara e Théo, de seis e dois anos, respetivamente, que se juntaram aos pais em palco e tornaram a ocasião ainda mais familiar e especial.

Para Pedro Jorge, que conquistou o público durante a sua passagem pelo reality show da TVI, este foi agora um momento de exposição de uma natureza completamente diferente. Desta vez, não estavam em causa estratégias, nomeações ou desafios: estava em jogo uma promessa de futuro ao lado da mulher com quem partilha a vida e os dois filhos.

O pedido acabou, assim, por transformar uma noite de concerto numa memória para toda a família e Pedro Jorge e Marisa Pires deram mais um passo na história que têm vindo a construir juntos.