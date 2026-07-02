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Reconhece esta cara? É um dos concorrentes do Big Brother Verão e já acelera corações fora da casa

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Reconhece esta cara? É um dos concorrentes do Big Brother Verão e já acelera corações fora da casa - Big Brother

É um dos concorrentes mais falados do Big Brother Verão e nós contamos-lhe mais detalhes sobre a sua vida.

Ainda não passou uma semana desde a sua entrada na casa e Pedro já acelera corações cá fora. O novo concorrente do Big Brother Verão tornou-se rapidamente num fenómeno nas redes sociais e há razões para isso.

O percurso de vida de Pedro é tão diverso quanto a sua personalidade. Formado em Engenharia Civil, já passou pela aviação e pela direção de obra, mas foi na comunicação que encontrou a sua verdadeira vocação. Hoje trabalha como agente imobiliário.

Fora do trabalho, Pedro investe tanto na mente como no corpo. É entusiasta da filosofia, moderna e antiga, que utiliza como ferramenta para «exercitar a mente». O ginásio é presença garantida na sua rotina e a imagem é algo a que presta atenção.

No campo amoroso, Pedro assume estar solteiro. Explica que, apesar de já ter tido envolvimentos, nenhum chegou a ser oficializado como namoro.

Veja tudo aqui:

 

Temas: Pedro Mendes Big Brother Verão

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