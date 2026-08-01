Depois de envolvido em polémica, ex-concorrente reage: «(...) a avalanche de ódio que caiu em cima de mim... eu recaí»
- Big Brother
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Pedro Pico, antigo concorrente do "Big Brother Famosos", surpreendeu ao revelar que voltou a consumir álcool após ter sido alvo da rubrica de Joana Marques. O ex-concorrente garante, no entanto, que não responsabiliza diretamente a humorista pela recaída.
Pedro Pico, ex-concorrente do Big Brother Famosos, recorreu às redes sociais para sair em defesa da atriz Mafalda Matos, atualmente envolvida numa polémica com Joana Marques, e acabou por fazer uma revelação profundamente pessoal.
Num vídeo publicado nas redes sociais, o antigo concorrente começou por recordar que foi casado com Mafalda Matos e que conhece a atriz "como poucas pessoas". Segundo explicou, o casamento com a atriz representou "a fase mais feliz" da sua vida, motivo pelo qual sente necessidade de testemunhar sobre o seu caráter. «Já fui casado com a Mafalda Matos. (...) Conheço a Mafalda, e o meu casamento com ela foi a fase mais feliz da minha vida (...)», afirmou.
Pedro Pico garantiu ainda que não acredita que a atriz esteja a exagerar a situação para obter protagonismo ou benefícios financeiros: "Ela não ganha dinheiro com o Instagram e não está a fazer 'acting'. Sei que não está, porque a conheço e sei que o que está ali a fazer é autêntico e importante", defendeu.
Apesar de admitir que o objetivo do vídeo não era atacar Joana Marques, o ex-concorrente quis refletir sobre os limites do humor e sobre o impacto que a exposição pública pode ter na vida de quem é alvo desse tipo de conteúdos.
Foi então que fez uma confissão inesperada. Pedro Pico revelou que também foi visado na rubrica da humorista e que esse momento coincidiu com uma recaída na batalha que trava há vários anos contra o alcoolismo. "Sou alcoólico e luto contra isto há muitos anos. Estava sóbrio há mais de um ano e, depois daqueles três programas da Joana Marques a falar sobre mim, a avalanche de ódio que caiu em cima de mim... eu recaí", confessou.
Ainda assim, fez questão de esclarecer que não culpa diretamente Joana Marques pela situação. Segundo explicou, acredita que a enorme exposição mediática e a onda de comentários negativos agravaram uma doença contra a qual continua a lutar diariamente.
No final do desabafo, Pedro Pico deixou uma reflexão sobre a forma como o sofrimento de outras pessoas pode ser encarado como entretenimento.