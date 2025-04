Última hora: Pedro Sampaio vai à casa do Big Brother. Saiba quando

Pedro Sampaio no Big Brother Portugal: O fenómeno brasileiro vai entrar na casa mais vigiada do país no dia 14 de abril.

Expectativa nas alturas: O público está ao rubro e os concorrentes vão vibrar! Pedro Sampaio vai surpreender tudo e todos com uma atuação ousada e divertida.

Está a chegar um momento que promete agitar a casa do Big Brother. Depois de três concertos de enorme sucesso em Portugal o fenómeno brasileiro Pedro Sampaio vai entrar na casa mais vigiada do País e o público está ao rubro! A notícia foi anunciada esta manhã, dia 8 de abril de 2025, no «Dois às 10» com Cláudio Ramos no comando.

Esta revelação bombástica vai deixar a casa em grande animação: Pedro Sampaio vai surpreender os concorrentes da casa do Big Brother com uma atuação ao vivo e a cores, já na próxima segunda-feira, dia 14 de abril: «No dia 14 de abril, o Pedro Sampaio vai fazer uma visita à casa do Big Brother e eles vão ficar loucos!» anunciou Cláudio Ramos, em tom entusiástico: «É uma coisa absolutamente extraordinária».

Pedro Sampaio Estreia-se no Big Brother Portugal

Embora o cantor brasileiro já tenha sido uma presença habitual no Big Brother Brasil, esta será a sua estreia no reality show português. A entrada de Pedro Sampaio promete ser um verdadeiro espetáculo de entretenimento e ousadia.

Não restam dúvidas de que o fenómeno Pedro Sampaio vai dar que falar, tanto dentro como fora da casa. A expectativa para a entrada do cantor brasileiro na casa do Big Brother está em alta e os fãs do programa já aguardam ansiosos pela grande surpresa que o cantor irá preparar aos concorrentes.

