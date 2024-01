Recorde a expulsão polémica de Pedro Soá no Big Brother 2020

Acaba de estrear o «Big Brother - Desafio Final». Uma edição muito especial que reúne os nomes mais marcantes das últimas edições do Reality show, num programa que promete emoções fortes e ânimos ao rubro.

Pedro Soá, ex-concorrente do «Big Brother 2020», que estreou nesse mesmo ano, é apresentado como um dos concorrentes desta nova edição. A propósito da sua entrada agora, recordamos o momento em que foi expulso da sua edição, por não cumprir as regras do programa.

Tudo aconteceu a 26 de maio de 2020, quando Pedro Soá se envolveu numa forte discussão com a também ex-concorrente Teresa Silva, resultando num clima de tensão forte, com os ânimos bastante exaltados na casa mais vigiada do País.

Analisados todos os acontecimentos, o Big Brother tomou a decisão de expulsar o concorrente, por considerar que se dirigiu ao grupo em geral, e a uma das colegas em particular, de forma inaceitável, contrariando as regras do jogo que, em grande medida, são as regras da convivência em sociedade.

Terminou, assim, o jogo nesse dia para Pedro Soá, que abandonou o confessionário na altura dizendo que o estariam a julgar sem ter feito mal a ninguém: «Parece que matei alguém». De seguida, virou as costas a Cláudio Ramos e ao Big Brother, em lágrimas.

Uma coisa ficou certa nesse dia e em todos os que se seguiram nesta e noutras edições: As regras são claras e comportamentos violentos, mesmo num jogo tenso como o Big Brother, não são permitidos.