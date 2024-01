Críticas aos colegas e recados a Francisco Monteiro: O que disse Pedro Soá após expulsão do Big Brother

A ferver: As reações dos concorrentes à expulsão de Pedro Soá e o conselho do Big Brother

Pedro Soá foi o primeiro concorrente expulso desta edição do «Big Brother - Desafio Final» e reagiu em primeira mão à expulsão, em direto no Extra desta terça-feira. Flávio Furtado questionou o ex-concorrente sobre o que teria falhado para que isto acontecesse e ele não deixou nada por dizer.

«Não falhou nada. (…) Se calhar eu sou melhor cá fora que dentro da casa», começou por referir, explicando depois mais detalhes do seu estado: «Eu entrei doente. Saí do hotel e não quis dizer à produção como é que eu estava porque tive receio sabendo que eu estava doente, não me quisessem colocar dentro da casa».

Pedro Soá acrescentou: «As pessoas estavam à espera que eu chegasse lá e começasse a berrar com toda a gente, mas esse é um jogo que eu não quero fazer, nem preciso de fazer mais. O meu jogo ia ser sarcástico e irónico, porque sabia que uma das pessoas com quem mais ia interagir ia ser com o Miguel [Vicente] e sei que ele é uma pessoa sarcástica e irónica e nunca o iria tirar do sério pela explosão».

«Ia jogar com ele e ele, percebendo que eu ia ser um osso duro de roer, preferiu ir para o anexo», afirmou. «Entrei numa casa em que a maior parte das pessoas se conhece, tem amizades, esteve em edições mais recentes do 'Big Brother', tem um público mais ativo, tem mais fãs e é óbvio que tinha de conquistar as pessoas, o que não acontece num dia e meio», sublinhou.

O ex-concorrente continuou a explicar a sua estratégia: «Queria deixar algumas pessoas confortáveis para que, depois, quando pudesse atacar, as pessoas ficassem na dúvida», disse, deixando críticas aos colegas: «Nem foram muito inteligentes, porque podiam ter protegido uma pessoa que lhes podia ter dado jogo. Agora, vão ter de jogar com outras pessoas que, se calhar, não lhes vão interessar tanto».

Nas suas declarações, houve ainda tempo para deixar um recado a Francisco Monteiro, o grande vencedor do «Big Brother 2023»: «Ele disse que eu era um jogador fraquinho, mas, se ele quiser, posso falar com ele diretamente e depois ele percebe se sou um jogador fraquinho ou não».

«Só gostava de ver o Francisco Monteiro na minha primeira edição [o Big Brother 2020], com os comentários e com tudo o que se passou na minha edição com a 'A Pipoca Mais Doce' e com o Pedro Crispim», rematou Pedro Soá.