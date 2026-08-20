Pedro Teixeira apaixonado por atriz da TVI? Cristina Ferreira dá detalhes surpreendentes: «Muito fogoso»

Os rumores de um possível romance entre Pedro Teixeira e Matilde Reymão ganharam força depois de o tema ser comentado no Dois às 10, da TVI. Apesar de nenhum dos atores ter confirmado oficialmente a relação, Cristina Ferreira deixou escapar alguns detalhes.

«Parece que aquilo está muito fogoso, com entusiasmo. Foi assim uma surpresa!», afirmou a apresentadora.

Já Adriano Silva Martins revelou que a aproximação será recente, apesar de os dois já se conhecerem. «Foi nas Sete Maravilhas que a proximidade começou a dar-se», contou.

Cristina Ferreira mostrou-se feliz com a possibilidade de os dois estarem juntos: «Eu gosto muito dos dois e, portanto, se estiverem bem e felizes é o que interessa».

A apresentadora acrescentou ainda que Matilde Reymão já conhece os filhos de Pedro Teixeira e «já lá foi a casa», alimentando ainda mais os rumores de que a relação poderá estar a ficar séria.

Até ao momento, contudo, nenhum dos dois confirmou publicamente o alegado romance.