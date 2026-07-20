Aos sete anos viu a mãe morrer à sua frente. Duas décadas depois recebeu um sinal que arrepiou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

A passagem pelo Big Brother Verão terminou, mas a história de vida de Pedro continua a emocionar. Em entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o mais recente expulso do programa abriu o coração e recordou um dos momentos mais difíceis da sua infância: a morte da mãe, vítima de cancro do pulmão.

No 'Dois às 10', o ex-concorrente revelou que tinha apenas um ano quando a mãe recebeu o diagnóstico. Apesar de lhe terem dado apenas dois meses de vida, acabou por lutar contra a doença durante cinco anos.

«Tinha 4, 5 anos. A minha mãe foi diagnosticada com cancro do pulmão quando eu tinha um ano, deram-lhe dois meses de vida e ela aguentou cinco anos, até aos meus seis anos. Dizem que eu fui a razão dela ter aguentado.»

Pedro confessou que a última memória que guarda da mãe continua bem viva e permanece gravada na sua memória mais de duas décadas depois.

«A última memória que eu tinha da minha mãe foi quando me despedi dela. Tinha 6, 7 anos, estava deitado na cama e há uma noite em que ouvimos uns gritos de alegria, pareciam uns risos na cozinha. Caminhei até à cozinha e quando abri a porta os risos eram choros e a minha mãe estava a sucumbir na máquina de respiração. Chamaram os bombeiros, entraram em casa e o meu pai disse-me: "Despede-te da tua mãe". E eu despedi-me.»

O testemunho deixou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos profundamente sensibilizados. Mas foi outro episódio, já vivido na idade adulta, que acabou por arrepiar os dois apresentadores.

Anos mais tarde, quando trabalhava no ramo imobiliário, Pedro foi visitar um imóvel sem imaginar o impacto que aquele momento teria na sua vida. Ao entrar, percebeu que se tratava da casa onde tinha vivido com a mãe durante a infância.

O reencontro inesperado emocionou-o profundamente: «Senti mesmo que estava tudo certo. Eu sei que não foi coincidência.» Para Pedro, aquele momento teve um significado muito especial e acredita que foi uma forma de a mãe lhe mostrar que continua presente na sua vida: «É o meu anjo da guarda», afirmou, emocionado.

A história comoveu os apresentadores e os telespectadores, mostrando um lado mais íntimo do antigo concorrente do Big Brother Verão. Entre a dor de uma perda precoce e a convicção de que recebeu um sinal muitos anos depois, Pedro deixou um testemunho marcado pela emoção e pela esperança de que os laços mais fortes nunca desaparecem.