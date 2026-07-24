«Já lá vão 32 quilos»: Comentador do Big Brother passa por transformação física impressionante

Cândido Pereira, comentador do Big Brother Verão, falou recentemente sobre a transformação física que tem vivido, revelando que o processo de perda de peso foi acompanhado por mudanças profundas nos seus hábitos e por apoio especializado.

O comentador da atual edição do reality show da TVI explicou a importância do acompanhamento médico ao longo desta jornada. "Tive acompanhamento médico. A obesidade é uma doença psicológica. Muitas pessoas pensam que basta fechar a boca ou não comer certas coisas. Não. Há a questão da genética e tudo mais. Tive e ainda estou a ter esse acompanhamento, mas também tive de mudar alguns hábitos. Essa ajuda foi fundamental", afirmou, em entrevista à Selfie.

Até ao momento, Cândido Pereira já perdeu 32 quilos e garante que o objetivo sempre passou por alcançar um equilíbrio saudável, sem recorrer a soluções extremas. "Já lá vão 32 quilos. Podiam ter sido mais, mas quis fazer as coisas de outra forma, também já ganhei massa muscular e está tudo certo. Não estou tão rigoroso como estava, numa festa ou ocasião especial, cometo um excesso ou outro, mas tudo muito equilibrado. Estou a manter o peso sem grande problema, mas também sei que oscilo de peso muito rapidamente. É complicado. Estou muito focado no ginásio e está a correr bem", concluiu.

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