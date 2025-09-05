Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

Ao Minuto

18:50
«És um sem caráter que persegue mulheres»: Viriato e Afonso discutem e 'puxam' as famílias
05:08

«És um sem caráter que persegue mulheres»: Viriato e Afonso discutem e 'puxam' as famílias

18:39
Viriato ataca Miranda e esta faz dura retaliação: «É uma pessoa mentirosa»
05:59

Viriato ataca Miranda e esta faz dura retaliação: «É uma pessoa mentirosa»

18:30
Caos instala-se por causa de... uvas! Afonso e Miranda 'perseguem' Bruna: «Parasitas»
05:14

Caos instala-se por causa de... uvas! Afonso e Miranda 'perseguem' Bruna: «Parasitas»

18:17
Uma queda espalhafatosa e duas desqualificações: prova dos objetos escondidos traz polémica à casa
02:37

Uma queda espalhafatosa e duas desqualificações: prova dos objetos escondidos traz polémica à casa

18:06
Inês Morais dá recado a Afonso: «É bem-feito por andar na asa de uma concorrente, vai morrer na praia»
01:33

Inês Morais dá recado a Afonso: «É bem-feito por andar na asa de uma concorrente, vai morrer na praia»

18:01
Miranda e Afonso sabotam o 'polvo humano' e a casa explode: «Só se lembram para o que convém»
04:04

Miranda e Afonso sabotam o 'polvo humano' e a casa explode: «Só se lembram para o que convém»

16:16
Concorrentes aguardavam recompensa, mas recebem algo insólito
02:33

Concorrentes aguardavam recompensa, mas recebem algo insólito

16:01
Prova falhada. Afonso não perde tempo «Pessoal ainda há pipocas»
03:03

Prova falhada. Afonso não perde tempo «Pessoal ainda há pipocas»

16:00
Desentendimento à vista: Bruna e Afonso de costas voltadas
04:44

Desentendimento à vista: Bruna e Afonso de costas voltadas

15:30
Afonso cansado de Miranda? «A tua postura é sempre a mesma»
03:55

Afonso cansado de Miranda? «A tua postura é sempre a mesma»

14:22
Jéssica Vieira surpreende ao revelar que levou um pertence de Marcia Soares para dentro da casa
02:03

Jéssica Vieira surpreende ao revelar que levou um pertence de Marcia Soares para dentro da casa

14:06
Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»
03:15

Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»

14:00
Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados
06:11

Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados

13:24
Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado
01:56

Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado

13:08
Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»"
02:40

Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»"

12:58
Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão
03:31

Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão

12:53
Sem 'papas na língua': Catarina Miranda revela quem não merece chegar à final
02:18

Sem 'papas na língua': Catarina Miranda revela quem não merece chegar à final

12:05
Bruna revela sonho que vai além da música
02:51

Bruna revela sonho que vai além da música

11:43
Jéssica Vieira abre o coração e partilha sonho que envolve a mãe
05:23

Jéssica Vieira abre o coração e partilha sonho que envolve a mãe

11:34
Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras
02:54

Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras

11:23
Manhã de revelações fortes: Catarina Miranda e Afonso Leitão têm um sonho em comum
04:05

Manhã de revelações fortes: Catarina Miranda e Afonso Leitão têm um sonho em comum

11:10
Catarina Miranda não esconde sentimentos e atira a Afonso Leitão: «Vais ter saudades minhas»
01:05

Catarina Miranda não esconde sentimentos e atira a Afonso Leitão: «Vais ter saudades minhas»

10:12
Ataque de ciúmes? Catarina Miranda chama Afonso Leitão e gera discussão
05:35

Ataque de ciúmes? Catarina Miranda chama Afonso Leitão e gera discussão

10:02
Viriato Quintela perde as estribeiras com Catarina Miranda e dispara: «Vai lavar a boca!»
03:25

Viriato Quintela perde as estribeiras com Catarina Miranda e dispara: «Vai lavar a boca!»

09:51
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima». Afonso Leitão já quer cortar relações com Catarina Miranda? - Big Brother

«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima». Afonso Leitão já quer cortar relações com Catarina Miranda?

Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

  • Big Brother
  • Há 2h e 45min
Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical - Big Brother

A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 está visivelmente mais magra e partilhou um desabafo com os fãs.

Margarida Carvalheiro está irreconhecível! A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 decidiu desafiar-se a adotar um estilo de vida mais saudáveis e os resultados estão à vista: está visivelmente mais magra.

A namorada de Gonçalo Coelho partilhou o incrível antes e depois do seu corpo nos stories do Instagram. «A Margarida de cima, via a comida como um refúgio. Não sabia gerir as suas emoções e descontava na comida. Achava que as pessoas iam gostar dela pela sua aparência. Não era feliz», escreveu, como legenda da primeira fotografia que partilhou, relativa ao seu 'antes'.

«A Margarida de baixo aprendeu a gerir as suas emoções e deixou de ver a comida como um refúgio. Começou a gostar cada vez mais do seu corpo e percebeu que nunca deveria mudar por ninguém à sua volta, mas sim por ela», disse, na legenda da imagem alusiva ao seu 'depois'.

Percorra a nossa galeria e veja as surpreendentes mudanças

Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida e Gonçalo revelam segredos da relação longe das câmaras

Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho foram convidados do Em Família deste sábado, 30 de agosto, e foram postos à prova. O casal sensação do Secret Story - Casa dos Segredos 8 teve de responder a questões sobre a sua relação, e não deixaram nada por dizer.

Quando questionados sobre quem é o mais provocador na relação, os dois entraram em sintonia. «Sou eu», disse Gonçalo. «É ele», confirmou Margarida.

Surgiu ainda uma pergunta cuja resposta surpreendeu: «Quem é o mais atrevido fora das câmaras?». A resposta é... Margarida! 

sobre quem tem mais mau humor matinal, o 'escolhido' por ambos foi Gonçalo. Os dois concordaram também que «a maior loucura que já fizeram juntos» foi entrar na Casa dos Segredos, edição na qual foram os dois finalistas e Gonçalo conquistou o segundo lugar. 

Questionados sobre quem é o membro mais racional da relação, os dois discordaram: Gonçalo considera que é Margarida, mas a jovem não concorda e nomeou o namorado nessa categoria. O mesmo aconteceu quando tiveram de escolher quem é o mais dramático da relação: ambos se elegeram a si próprios. «Eu às vezes sou um bocado dramático», assumiu Gonçalo.

Ciúmes dentro da Casa dos Segredos? Margarida não deixa nada por dizer

Margarida confidenciou ainda que sentiu ciúmes de Gonçalo dentro da casa, mas o namorado garantiu que não sentiu. «Agora, de quem... isso fica entre nós», adiantou a jovem.

«Nós tínhamos na cabeça que íamos levar o segredo até ao fim, o nosso objetivo era não sermos descobertos rápido», revelou ainda Gonçalo.

Sobre se consideravam que alguém se tentou meter entre os dois durante a participação, os dois garantiram que não. «Eles não sabiam que éramos namorados, ao início achavam que éramos irmãos. Portanto, acho que antes de ser revelado o segredo, não conta. E eu até fico feliz, porque significa que o meu namorado é muito bonito», disse Margarida, entre risos. 

«Se pudessem adicionar um concorrente à vossa relação, quem seria?» foi ainda uma das questões colocadas ao casal e nenhum dos dois teve dúvidas: «Seria o Leo (Leomarte). Sem dúvida».

Por fim, será que o casalinho voltaria a entrar num reality? «Voltaríamos, já bate as saudades», disse Margarida. «Dependia de muita coisa, do trabalho... mas voltaríamos. Já tenho muitas saudades», findou Gonçalo. 

Temas: Perda de Peso Mais Magra Fitness Margarida Carvalheiro Casa dos Segredos

Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho revelam segredos da relação longe das câmaras

Ao lado de Gonçalo Coelho, Margarida Carvalheiro revela o lado sensível da sua história após o Secret Story

Emocionante: Margarida Carvalheiro não segura as lágrimas após mensagem especial do pai de Gonçalo Coelho

«O início de algo muito maior»: Gonçalo Coelho e Margarida Carvalheiro têm novidade que vai mudar o futuro do casal

Inesperado! Bárbara Parada diverte-se na festa surpresa de Margarida Carvalheiro

Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Há 15 min

Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

Há 1h e 44min

Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Há 2h e 14min

Jéssica Galhofas foi vítima de tentativa de assalto e faz partilha preocupante

Há 2h e 25min

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Há 3h e 26min

Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Hoje às 12:41
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Ontem às 08:46

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

3 set, 17:48

Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

Ontem às 16:49

Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

Ontem às 16:49
03:15

Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»

Hoje às 14:06
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

Ontem às 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Há 15 min

Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Há 2h e 14min

Jéssica Galhofas foi vítima de tentativa de assalto e faz partilha preocupante

Há 2h e 25min

Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

Há 2h e 45min

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Há 3h e 26min
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Ontem às 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Em imagens inéditas, filho de Miguel Vicente impressiona pelo crescimento: "Parece que foi ontem"

Há 1h e 8min

Decote profundo e abertura lateral: Kina protagoniza sessão com vestido ousado!

Há 1h e 36min

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Há 3h e 15min

"Queridos, mudei o pátio": Nuno Eiró mostra antes e depois de divisão da casa!

Há 3h e 22min

Gargalhadas... e mais gargalhadas: divulgado vídeo único de Marcia Soares!

Hoje às 15:04
Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

Ontem às 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

3 set, 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

3 set, 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10
Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
