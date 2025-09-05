Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

Margarida Carvalheiro está irreconhecível! A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8 decidiu desafiar-se a adotar um estilo de vida mais saudáveis e os resultados estão à vista: está visivelmente mais magra.

A namorada de Gonçalo Coelho partilhou o incrível antes e depois do seu corpo nos stories do Instagram. «A Margarida de cima, via a comida como um refúgio. Não sabia gerir as suas emoções e descontava na comida. Achava que as pessoas iam gostar dela pela sua aparência. Não era feliz», escreveu, como legenda da primeira fotografia que partilhou, relativa ao seu 'antes'.

«A Margarida de baixo aprendeu a gerir as suas emoções e deixou de ver a comida como um refúgio. Começou a gostar cada vez mais do seu corpo e percebeu que nunca deveria mudar por ninguém à sua volta, mas sim por ela», disse, na legenda da imagem alusiva ao seu 'depois'.

Percorra a nossa galeria e veja as surpreendentes mudanças

Ciúmes e uma 'terceira pessoa'? Margarida e Gonçalo revelam segredos da relação longe das câmaras

Margarida Carvalheiro e Gonçalo Coelho foram convidados do Em Família deste sábado, 30 de agosto, e foram postos à prova. O casal sensação do Secret Story - Casa dos Segredos 8 teve de responder a questões sobre a sua relação, e não deixaram nada por dizer.

Quando questionados sobre quem é o mais provocador na relação, os dois entraram em sintonia. «Sou eu», disse Gonçalo. «É ele», confirmou Margarida.

Surgiu ainda uma pergunta cuja resposta surpreendeu: «Quem é o mais atrevido fora das câmaras?». A resposta é... Margarida!

Já sobre quem tem mais mau humor matinal, o 'escolhido' por ambos foi Gonçalo. Os dois concordaram também que «a maior loucura que já fizeram juntos» foi entrar na Casa dos Segredos, edição na qual foram os dois finalistas e Gonçalo conquistou o segundo lugar.

Questionados sobre quem é o membro mais racional da relação, os dois discordaram: Gonçalo considera que é Margarida, mas a jovem não concorda e nomeou o namorado nessa categoria. O mesmo aconteceu quando tiveram de escolher quem é o mais dramático da relação: ambos se elegeram a si próprios. «Eu às vezes sou um bocado dramático», assumiu Gonçalo.

Ciúmes dentro da Casa dos Segredos? Margarida não deixa nada por dizer

Margarida confidenciou ainda que sentiu ciúmes de Gonçalo dentro da casa, mas o namorado garantiu que não sentiu. «Agora, de quem... isso fica entre nós», adiantou a jovem.

«Nós tínhamos na cabeça que íamos levar o segredo até ao fim, o nosso objetivo era não sermos descobertos rápido», revelou ainda Gonçalo.

Sobre se consideravam que alguém se tentou meter entre os dois durante a participação, os dois garantiram que não. «Eles não sabiam que éramos namorados, ao início achavam que éramos irmãos. Portanto, acho que antes de ser revelado o segredo, não conta. E eu até fico feliz, porque significa que o meu namorado é muito bonito», disse Margarida, entre risos.

«Se pudessem adicionar um concorrente à vossa relação, quem seria?» foi ainda uma das questões colocadas ao casal e nenhum dos dois teve dúvidas: «Seria o Leo (Leomarte). Sem dúvida».

Por fim, será que o casalinho voltaria a entrar num reality? «Voltaríamos, já bate as saudades», disse Margarida. «Dependia de muita coisa, do trabalho... mas voltaríamos. Já tenho muitas saudades», findou Gonçalo.