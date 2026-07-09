Ex-concorrente perde 11 quilos em tempo recorde: veja as imagens do incrível antes e depois

Há uns meses, Rafael Bailão contou a quem o acompanha nas redes sociais que iria iniciar um processo de emagrecimento. O ex-concorrente d'O Dilema, da TVI, adotou hábitos de vida mais saudáveis e os resultados estão à vista: já conseguiu perder 11 quilos e o antes e depois é impressionante.

A partilha foi feita pelo próprio, através de um vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, Rafael Bailão mostra a incrível transformação física.

«E assim foram 11 quilos ❤️ Tem sido uma luta mas seguimos com muita força 💪🏻», escreveu, na legenda daquela publicação

Pode ver tudo aqui:

Os fãs ficaram rendidos às imagens divulgadas por Rafael Bailão e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Estás incrível 🔥», «Uiiiii que gordinho gostoso rsrs 🔥 arrasou heim tanquinho», «Gostoso», «Tão bom!! Continua assim. Mantém o foco», «Muitos parabéns pela conquista! Mais do que estética, a luta é pela saúde e bem estar!», «Nossa que sabor 😮🔥», «Estás mesmo bonito😍», «Que homem lindo😍», pode ler-se.