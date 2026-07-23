Já saiu o novo ranking de popularidade do Big Brother Verão e o pódio está diferente

A opinião dos fãs voltou a fazer-se ouvir! Ontem desafiámos os nossos seguidores, através dos stories, a escolherem os seus concorrentes favoritos do Big Brother Verão e os resultados já são conhecidos.

No topo da tabela surge Nuno, que continua a conquistar o maior número de votos e assume a liderança do ranking de popularidade. Logo atrás aparece Afonso, enquanto Joana completa o pódio, numa mudança face à semana passada, em que Boris e Ana Luísa ocupavam estas duas posições.

Por outro lado, na reta final da tabela, surgem Joaquim, Vanessa, João Ventura, Tatiana e Raquel, que, à semelhança da semana passada, foram os menos escolhidos pelos seguidores.

Ranking completo

1º Nuno

2º Afonso

3º Joana

4º Boris

5º Ana Luísa

6º Sara

7º Mariana Sá

8º Miguel

9º Íris

10º Joaquim

11º Vanessa

12º João Ventura

13º Tatiana

14º Raquel

Importa recordar que este ranking resulta exclusivamente das respostas enviadas pelos nossos seguidores nos stories. Ainda assim, oferece um retrato interessante da popularidade dos concorrentes junto dos fãs nesta fase do Big Brother Verão.

Agora queremos saber: concorda com esta classificação ou faria alterações ao pódio?