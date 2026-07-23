Já saiu o novo ranking de popularidade do Big Brother Verão e o pódio está diferente
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Conheça as novidades do ranking desta semana.
A opinião dos fãs voltou a fazer-se ouvir! Ontem desafiámos os nossos seguidores, através dos stories, a escolherem os seus concorrentes favoritos do Big Brother Verão e os resultados já são conhecidos.
No topo da tabela surge Nuno, que continua a conquistar o maior número de votos e assume a liderança do ranking de popularidade. Logo atrás aparece Afonso, enquanto Joana completa o pódio, numa mudança face à semana passada, em que Boris e Ana Luísa ocupavam estas duas posições.
Por outro lado, na reta final da tabela, surgem Joaquim, Vanessa, João Ventura, Tatiana e Raquel, que, à semelhança da semana passada, foram os menos escolhidos pelos seguidores.
Ranking completo
1º Nuno
2º Afonso
3º Joana
4º Boris
5º Ana Luísa
6º Sara
7º Mariana Sá
8º Miguel
9º Íris
10º Joaquim
11º Vanessa
12º João Ventura
13º Tatiana
14º Raquel
Importa recordar que este ranking resulta exclusivamente das respostas enviadas pelos nossos seguidores nos stories. Ainda assim, oferece um retrato interessante da popularidade dos concorrentes junto dos fãs nesta fase do Big Brother Verão.
Agora queremos saber: concorda com esta classificação ou faria alterações ao pódio?