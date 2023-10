Ranking de Popularidade: Há nova troca no pódio desta semana. Conheça os concorrentes mais e menos gostados

O que dizem as cartas sobre o romance de Francisco Vale e Jéssica Galhofas? Palmira faz leitura de tarot

O Big Brother está ao rubro e esta semana o ranking de popularidade tem novidades. Francisco Monteiro, que na semana passada desceu ao segundo lugar, volta a subir ao primeiro, trocando assim novamente com Francisco Vale.

Recorde-se que Francisco Vale vive um romance com Jéssica Galhofas, apesar de estar afastado deta neste momento (um no anexo, outra na casa).

Já Francisco Monteiro tem vivido dias conturbados no anexo com Márcia Soares e as discussões têm sido muitas.

Voltando ao pódio dos mais gostados pelo público, Hugo Andrade ocupa o terceiro lugar, à semelhança do que aconteceu na semana passada.

No polo oposto, e tal como na semana passada, Soraia Rodrigues é quem recebeu menos aprovação do público, seguida de Zé Pedro Rocha e Mariana Pinto.

Veja aqui os resultados da sexta sondagem de popularidade desta edição do Big Brother:

1º Francisco Monteiro

2º Francisco Vale

3º Hugo

4º Joana

5º Vina

6º Jéssica

7º Iasmim

8º Palmira

9º André

10º Márcia

11º Mariana

12º Zé Pedro

13º Soraia