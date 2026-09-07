Não é só dinheiro! Este é o prémio que o vencedor do Big Brother All Stars vai levar para casa. E é diferente de tudo o que já se viu

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  • Bárbara Francisco
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Maria Botelho Moniz - Gala de estreia do "Big Brother All Stars"
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O prémio final é uma das grandes novidades da edição.

A expectativa em torno deste regresso era enorme, e a estreia não desiludiu quem esperava fortes emoções. O domingo, dia 6 de setembro, ficou marcado pela estreia do Big Brother All Stars, e logo nos primeiros momentos da gala houve um anúncio que se tornou o grande assunto do dia: o prémio final vai ser diferente de tudo o que já se viu no formato.

Um prémio pensado para ficar na história

Durante a gala de estreia, Maria Botelho Moniz explicou porque é que, desta vez, o dinheiro não chega para coroar o vencedor. Tratando-se de uma edição que junta antigos concorrentes de diferentes reality shows da TVI, a apresentadora considerou que a vitória devia ter também uma componente simbólica, algo físico que representasse o feito.

A apresentadora revelou que o prémio desta vez não seria só dinheiro:

«Como sabemos que isto é uma questão de honra, uma espécie de um título que todos querem levar para casa, achámos que não deveríamos ficar só pelo título. Achámos que deveriam ter algo físico para mostrar ao mundo que, de facto, aí está o melhor dos melhores.»

E concluiu:

«No final deste programa, levam não só um prémio de 50 mil euros, mas também a taça»

Nas suas palavras, a produção quis dar aos concorrentes uma forma de mostrar ao mundo que, de facto, venceram entre os melhores dos melhores. Por isso, quem chegar à final vai levar não só 50 mil euros, mas também um troféu.

Gala de estreia do "Big Brother All Stars"

Quem entra em jogo por este prémio

O Big Brother All Stars reúne antigos protagonistas de diferentes edições dos reality shows da TVI, dando-lhes uma nova oportunidade de regressar à casa mais vigiada do País. Não há espaço para "plantas": a aposta é em personalidades marcantes, com histórias já conhecidas do público e percursos bem distintos entre si.

Conheça um a um, os concorrentes do Big Brother All Stars:

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Temas: Prémio final Big Brother All Stars Maria Botelho Moniz

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