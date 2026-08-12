Água transparente e cenários dignos de um filme: Este é o destino que não pode perder mesmo "ao lado" de Portugal

Gonçalo Quinaz está a desfrutar de uns dias de descanso na companhia da mulher, Pamela, e escolheu um destino paradisíaco para umas férias a dois.

O casal rumou até Palma de Maiorca, em Espanha, onde tem aproveitado as paisagens, o sol e o ambiente de sonho da ilha.

Através das redes sociais, Gonçalo Quinaz tem partilhado alguns momentos desta escapadinha romântica, mostrando aos seguidores o cenário idílico que escolheu para estes dias de descanso.

Um destino de sonho que promete proporcionar ao casal momentos especiais longe da rotina.