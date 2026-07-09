No Big Brother disse ter «algo acima da média». Cá fora criou uma conta de conteúdo para adultos

Depois de ter despertado a curiosidade dos portugueses com uma afirmação feita em televisão nacional, um antigo concorrente de reality shows decidiu dar um novo passo e surpreender os seguidores.

Durante a estreia do Secret Story 8, o jovem garantiu que tinha "algo acima da média", uma declaração que rapidamente se tornou viral nas redes sociais e alimentou inúmeras especulações entre os fãs do formato.

Na altura, preferiu manter o mistério, recusando revelar exatamente ao que se referia. Mas depois, parece ter encontrado uma forma de responder à curiosidade que gerou.

Trata-se de Rafael Almeida, conhecido do público pela participação na oitava edição do reality-show. Após sair da casa, o ex-concorrente anunciou a criação de uma conta numa plataforma de conteúdos para adultos - o Only Fans - onde promete partilhar fotografias e vídeos exclusivos destinados apenas a subscritores.

A novidade foi revelada através das redes sociais, onde Rafael desafiou os seguidores a conhecerem um lado mais íntimo da sua vida. «Bem disse que tinha uma prenda de Natal», afirmou na altura o ex-concorrente do reality show.

«Olá, sou o Rafael Almeida, estive num dos mais conhecidos reality shows do mundo. Se quiseres ver conteúdos quentes, para adultos, subscreve!», pode ler-se na descrição do perfil de Rafael nessa mesma plataforma.

Este não é caso único, vários rostos conhecidos da televisão têm optado por rentabilizar a popularidade conquistada em reality shows através deste tipo de plataformas.

Rafael Almeida junta-se, assim, a um número crescente de figuras públicas que recorrem a plataformas de subscrição de conteúdos exclusivos como forma de diversificar as suas fontes de rendimento e manter uma ligação mais próxima com os fãs.