Surtos e comportamentos impulsivos: Rafael Bailão diagnosticado com doença séria

Rafael Bailão já nos habituou à sua boa-disposição, mas, recentemente, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo mais sério. Sem medo de mostrar o lado mais vulnerável, o ex-concorrente do Dilema, da TVI, baixou a guarda e contou aos seus seguidores que foi diagnosticado com um problema de saúde.

«Hoje, vim falar-vos da minha saúde. Pode, para muito, não fazer sentido, porque sempre viram o lado bonito, engraçado e criativo que eu mostrava, aqui, nas redes sociais. Mas, no final de tudo, espero que entendam o porquê de só falar disto agora», começou por dizer Rafael Bailão, numa publicação divulgada no Instagram

E prosseguiu, explicando porque é que a sua relação com Igor Crovinell tem sido tão conturbada: «Muitos questionaram porque é que eu voltei tantas vezes para o meu namorado e o porquê de ter tido atitudes precipitadas - que, na verdade, foram uma verdadeira incógnita no programa em que participei, no verão passado, 'Dilema', que criticaram bastante».

«Fez com que tivesse surtos»: Rafael Bailão explica problema de saúde

Foi então que o também cantor e criador de conteúdos digitais revelou qual é problema de saúde que lhe foi diagnosticado. «Hoje, começo uma nova etapa da minha vida e vou partilhar convosco toda a verdade sem medos. Fui diagnosticado com uma perturbação do défice de atenção com hiperatividade e impulsividade. O que é isto? É uma perturbação do neurodesenvolvimento caracterizada por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Isso fez com que, muitas vezes, eu tivesse surtos, que prejudicaram as relações à minha volta. Por exemplo, o que assistiram no programa foi ao meu burnout, à incapacidade extrema de lidar com as minhas emoções, distrações e ansiedade em ser ouvido, mesmo não tendo um discurso organizado», referiu

«Foi então com o término do meu relacionamento que decidi procurar ajuda psicológica e psiquiátrica. Atualmente, estou a ser medicado e os meus níveis de ansiedade e impulsividade estão controlados», findou.

Veja o vídeo em que Rafael Bailão faz a revelação