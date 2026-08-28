Deu que falar num Reality da TVI. Agora surpreende a mulher da sua vida na televisão e é de ir às lágrimas

Há momentos que ultrapassam o pequeno ecrã e emocionam até quem está do outro lado. Foi precisamente isso que aconteceu durante uma emissão da TVI, quando um jovem rosto ligado ao universo dos reality shows decidiu prestar uma homenagem muito especial à mulher que ocupa um lugar de destaque na sua vida.

Conhecido pela presença nas redes sociais, Rafael Bailão já habituou os seguidores a acompanhar alguns momentos do seu quotidiano ao lado da avó, com quem vive. A relação entre os dois é marcada por grande cumplicidade e carinho, tanto que ele já disse diversas que ela era a mulher da sua vida, o que também ficou evidente na televisão.

Desta vez, decidiu ir mais longe e preparar uma surpresa para a familiar no programa “Momento Certo”, da TVI. Sem que ela estivesse à espera, tudo foi preparado para lhe proporcionar um momento verdadeiramente inesquecível.

A surpresa aconteceu em direto e rapidamente tomou conta do estúdio. Entre palavras de carinho, gestos de amor e muita emoção, foi difícil conter as lágrimas.

Uma relação muito especial

Para quem acompanha o jovem nas redes sociais, a ligação à avó não é propriamente uma novidade. Os dois partilham a mesma casa e surgem frequentemente juntos nos conteúdos que publica, mostrando uma relação próxima e cheia de cumplicidade.

A presença da avó nas suas publicações tornou-se, aliás, uma das imagens de marca do influencer. É através desses registos que os seguidores vão conhecendo a dinâmica entre ambos e percebendo o carinho que os une.

No entanto, desta vez, o cenário foi diferente. Em vez de um vídeo publicado nas redes sociais, a homenagem aconteceu perante as câmaras da televisão, tornando o momento ainda mais especial.

E foi neste contexto que Rafael Bailão, que ficou ainda mais conhecido pela participação no Dilema, da TVI, decidiu surpreender a avó.

Rafael Bailão emociona a avó

A reação da familiar não podia ter sido mais emotiva. Apanhada completamente de surpresa, não conseguiu esconder a emoção perante o gesto do neto.

O ambiente no estúdio tornou-se rapidamente comovente e a emoção contagiou todos os presentes. Rafael também não conseguiu ficar indiferente à reação da avó, num momento que acabou por se transformar numa verdadeira declaração de amor familiar.

A televisão foi, assim, o palco escolhido para Rafael agradecer, de uma forma muito especial, à pessoa que o acompanha diariamente e que tem um papel tão importante na sua vida.

O resultado foi um daqueles momentos televisivos que dificilmente deixam alguém indiferente. Veja o vídeo do momento na íntegra e prepare-se para se emocionar.