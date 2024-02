Após expulsão, Rafael Teixeira deixa recado aos hatters: «Aos que não gostaram...»

Na gala deste domingo, 4 de fevereiro, Rafael Teixeira foi o concorrente menos votado pelo público para ser salvo e foi expulso do Big Brother – Desafio Final com 33% dos votos.

No final da gala, Rafael Teixeira falou com a repórter digital da TVI e revelou: «Eu tinha um pressentimento que ou iria ser salvo em primeiro lugar, ou iria mesmo sair do programa».

«Tinha mais confiança na semana passada do que nesta semana, confesso, mas tinha ali algo que era eu que ia sair», confessou ainda.

Esta segunda-feira, o agora ex-concorrente esteve presente no «Dois Às 10» e reagiu às imagens mais polémicas da sua estadia na casa mais vigiada do país.

Nas redes sociais, Rafael Teixeira partilhou uma reflexão sobre a sua participação nas redes sociais e deixou um esclarecimento.

«Meus queridos e minhas queridas 😘 Mais uma etapa na minha vida, mais uma experiência concluída! Foi um gosto ter participado neste desafio final do @bigbrothertvi , sinto que sai no momento exato, e nada acontece por acaso», começou por escrever.

«Obrigado a todos aqueles que me apoiaram, que gastaram dinheiro para me manter na casa, estou grato sempre por isso! Não foi exatamente o que tinha em mente, mas acreditem, as coisas não foram fáceis dentro daquela casa! Espero que tenham gostado, sou fiel a mim mesmo, e prezo muito pelas amizades que conquisto, a partir daí, o jogo de nada vale para mim», agradeceu Rafael.

Rafael deixou ainda um recado para quem não gostou da sua participação: «Aos que não gostaram, apareçam a minha discoteca para beber uns copos, e passam a gostar! Nunca se esqueçam, é um jogo! Sejam felizes ❤️»